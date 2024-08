Nowa mapa Antarktydy. Pokazuje rejony zielone

Badacze połączyli dane satelitarne z pomiarami terenowymi i doszli do wniosków, że rośliny naczyniowe, mszaki, zielone algi oraz porosty pojawiają się głównie na Półwyspie Antarktycznym oraz na sąsiadujących z nim wyspach przybrzeżnych. To tam występuje najłagodniejszy klimat na całym kontynencie i rozmieszczone są stacje naukowo-badawcze.

Jak czytamy w artykule opublikowanym w ubiegłym tygodniu, obszar występowania roślinności to zaledwie 0,12 proc. całkowitej powierzchni wolnej od lodu na Antarktydzie.

Antarktyda. Nowa mapa pomoże naukowcom

Zdaniem naukowców mapa ta jest narzędziem pomocnym w śledzeniu wszelkich zmian w rozmieszczeniu roślinności na dużą skalę, także tych związanych ze zmianami klimatycznymi.

Antarktyczna bioróżnorodność lądowa występuje niemal wyłącznie na obszarach wolnych od lodu, które pokrywają mniej niż 1 proc. kontynentu.

Jak ustalili botanicy, występują tam tylko dwa gatunki endemiczne roślin naczyniowych: śmiałek antarktyczny (Deschampsia antarctica, z rodziny wiechlinowatych – traw) i kolobant antarktyczny (Colobanthus quitensis, z rodziny goździkowatych). Rośliny antarktyczne to sumie ok. 800 gatunków, z czego 350 to porosty, a ok. 100 to mszaki.