Zdjęcia pustego cokołu opublikowano w piątek na różnych kanałach na Telegramie. Pomnik stał w centrum Sudży, w pobliżu urzędu miejskiego. Nie jest jasne, czy został usunięty przez mieszkańców, czy wojska ukraińskie - napisał portal The New Voice of Ukraine. Nexta przypomniała, że proces dekomunizacji rozpoczął się na Ukrainie w 2015 roku i obejmuje zmiany nazw ulic, burzenie pomników i zakaz propagowania komunizmu.

Największe miasto, zdobyte przez Ukraińców

Sudża, oddalona o 10 kilometrów od granicy rosyjsko-ukraińskiej, jest największym miastem, które trafiło pod kontrolę Ukraińców od rozpoczętej 6 sierpnia ofensywy w obwodzie kurskim w Rosji.