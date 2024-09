W komunikacie podkreślono, że ofiara jest ranna i w momencie przybycia policji była przytomna. Na miejscu zatrzymano domniemanego sprawcę, a przestępstwo zakwalifikowano jako usiłowanie morderstwa.

Sprzeczne doniesienia

Gmina Huddinge, organ prowadzący szkołę, podała na swojej stronie internetowej, że uczeń został ranny w wyniku strzału z wiatrówki. Następnie usunięto tę informację, podkreślając, że szczegóły dotyczące rodzaju broni "nie są do końca jasne".

Powołanie sztabu kryzysowego

W placówce powołano sztab kryzysowy, a dzieci objęto pomocą psychologiczną.

Gazeta "Aftonbladet" powiadomiła, że do incydentu doszło w toalecie.

Szkoła w spokojnej dzielnicy

Do szkoły podstawowej w dzielnicy Huddinge Trangsund uczęszcza 900 dzieci. W okolicy nie dochodziło do tej pory do strzelanin ani innych porachunków grup przestępczych