W rezolucji, którą poparło 425 europosłów, wezwano państwa członkowskie do szybszych dostaw broni, w tym amunicji i systemów obrony powietrznej, oraz przypomniano o zobowiązaniu do przekazania milion sztuk amunicji, co ustalono w marcu 2023 roku. Parlament opowiedział się także za tym, by państwa UE i NATO corocznie przekazywały Ukrainie wsparcie militarne w wysokości minimum 0,25 proc. swojego PKB.

Apel o nowe sankcje za wspieranie Rosji

W rezolucji znalazł się również apel o nałożenie nowych sankcji na Iran i Koreę Północną za ich wsparcie dla Rosji, a także propozycja konfiskaty zamrożonych aktywów rosyjskich w UE w celu zrekompensowania Ukrainie strat wojennych. Parlament Europejski zasugerował też zwiększenie liczby chińskich osób i firm na unijnych listach sankcyjnych.

Nacisk na liderów

Dokument ten, choć nie ma charakteru wiążącego, wywiera nacisk na inne instytucje unijne, zwłaszcza na liderów państw i rządów zasiadających w Radzie Europejskiej.