Z badania przeprowadzonego przez NBC wynika, że Kamala Harris ma przewagę nad Donaldem Trumpem, osiągając 49 proc. głosów w porównaniu do 44 proc. dla byłego prezydenta. To istotna zmiana na korzyść Demokratów w porównaniu do sondaży z lipca. Wcześniej, przed ogłoszeniem decyzji o wycofaniu się z wyścigu do Białego Domu, prezydent Joe Biden miał 2-procentową stratę wobec Trumpa.

Nowy sondaż w USA. Rośnie przewaga Kamali Harris

Kamala Harris cieszy się większym poparciem niż Donald Trump wśród różnych grup wyborców, w tym czarnoskórych (85-7 proc.), młodych ludzi w wieku 18-34 lat (57-34 proc.), kobiet (58-37 proc.), białych z wyższym wykształceniem (59-38 proc.) oraz niezależnych wyborców (43-35 proc.).

Trump nadal cieszy się istotną przewagą w kwestiach gospodarczych, uzyskując 50 proc. poparcia w porównaniu do 41 proc. dla Harris, oraz w sprawach dotyczących inflacji i kosztów utrzymania, gdzie ma 48 proc. wobec 40 proc. Harris. Na pytanie, który kandydat lepiej reprezentuje zmiany, 16 proc. więcej respondentów wskazało na Harris w porównaniu do Bidena w poprzednim sondażu, w którym rywalizował on z byłym prezydentem.

Kamala Harris kontra Donald Trump. Wyniki sondaży

Inne sondaże nie wypadają już tak obiecująco dla kandydatki demokratów. Według opublikowanego w czwartek sondażu "The New York Times", The Philadelphia Inquirer i Siena College, Kamala HarrisiDonald Trump cieszą się identycznym poparciem. Oddanie głosu na każdego z nich zadeklarowało po 47 proc. uczestników badania.

W badaniu „Washington Post”, które odbyło się w Pensylwanii w dniach 12-16 września na grupie 1 003 zarejestrowanych wyborców, 48 proc. ankietowanych zadeklarowało zamiar głosowania na Harris, podczas gdy 47 proc. wyraziło chęć głosowania na Trumpa. Z kolei sondaż „The Hill” przyznał Trumpowi jednoprocentową przewagę nad Harris - 49 proc. do 48 proc.