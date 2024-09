Zakaz obejmuje wszystkie rodzaje sprzętu łączności - przekazał Reuters za źródłami w irańskim aparacie bezpieczeństwa. W tym samym czasie trwa sprawdzanie różnego rodzaju urządzeń, nie tylko tych służących do komunikacji, pod kątem ewentualnego izraelskiego sabotażu. Jak zaznaczył Reuters, większość sprawdzanego ekwipunku IRCG została wyprodukowana w Iranie lub sprowadzona z Rosji bądź Chin.

Reklama

Niesamowita operacja Izraela przeciw terrorystom

We wtorek i w środę w Libanie doszło do dwóch serii skoordynowanych wybuchów urządzeń elektronicznych, pagerów i krótkofalówek. Zginęło w nich co najmniej 39 osób, a ok. 3 tys. zostało rannych. Izrael nie skomentował tej operacji, ale według zachodnich mediów to jego służby zorganizowały atak. Hezbollah zapowiedział zemstę na Izraelu.

Hezbollah ostrzeliwuje Izrael

Kontrolujący południowy Liban Hezbollah od wybuchu wojny w Strefie Gazy regularnie ostrzeliwuje północ Izraela, co spotyka się z kontruderzeniami. W ostatnich dniach zwiększyła się intensywność i zasięg wzajemnych ataków, osiągając nienotowany od lat poziom. Izrael codziennie donosi o nalotach przeprowadzanych na setki celów Hezbollahu, a libańska grupa informuje o odpalaniu setek rakiet na państwo żydowskie.

Starcia między Izraelem a Hezbollahem uważane są często za część większego konfliktu między Izraelem a Iranem. Oba państwa od dekad prowadzą przeciwko sobie wrogie działania i wzajemnie oskarżają się o akty sabotażu oraz zamachy.

Reklama

Iran zwiększa środki bezpieczeństwa

W ostatnich miesiącach w Iranie znacznie zwiększono środki bezpieczeństwa, szczególnie wokół instalacji nuklearnych i obiektów związanych z rozwojem programu rakietowego - dodał Reuters.

IRCG poinformowała w niedzielę, że aresztowała 12 osób podejrzanych o "współpracę z syjonistycznym reżimem (tj. z Izraelem - PAP)" i planowanie operacji wymierzonych w bezpieczeństwo Iranu. Domniemani izraelscy agenci zostali zatrzymani w sześciu prowincjach Iranu; nie podano, kiedy do tego doszło.

Izraelskie służby poinformowały w czwartek o aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o współpracę z irańskim wywiadem. Miał on zostać zwerbowany do zorganizowania zamachów na najważniejszych urzędników państwa, w tym premiera Benjamina Netanjahu.