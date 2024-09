Zalecenia dla archiwistów wystosował w 1991 r. znany kanadyjski ekspert prawa kanonicznego Francis G. Morrisey, członek zgromadzenia oblatów, gdy w Kanadzie zaczęły pojawiać się pierwsze informacje na temat skandali seksualnych w Kościele katolickim.

Świadome niszczenie dokumentów

Czterostronicowa opinia prawna została w ubiegłym tygodniu dołączona do dokumentów w toczącym się w prowincji Quebec pozwie zbiorowym przeciw organizacji Frères de l’instruction chrétienne (FIC).

Skarżący zarzucają, że archiwiści FIC "świadomie przemieścili lub zniszczyli dokumenty archiwalne (...), by chronić się przed możliwymi pozwami ze strony ofiar". Prowadząca sprawę kancelaria prawna Arsenault Dufresne Wee Avocats dołączyła do akt sprawy kopię listu i notatkę podpisaną przez Morriseya.

Zalecenie niszczenia dokumentów

Jak relacjonowała Présence, oblat radził archiwistom w instytucjach religijnych "niszczenie niektórych dokumentów", by nie dotarły do nich władze. Agencja podkreśliła, że nie wiadomo, ile kongregacji religijnych i diecezji w Kanadzie zastosowało się do tych zaleceń, bo nie uzyskała odpowiedzi ani od Kanadyjskiej Konferencji Religijnej zrzeszającej 250 kongregacji, ani od Konferencji Biskupów Katolickich Kanady. Jednak dziennikarz Présence przypomniał, że w 1998 r. to właśnie Konferencja Biskupów przyjęła własny dokument o zasadach ochrony i poufności dokumentów kościelnych, a w jego tworzeniu uczestniczył Morrisey.

Morrisey mówił katolickim archiwistom jeszcze we wrześniu 2000 r., że archiwa kościelne "nie są chronione przed wymiarem sprawiedliwości". Zalecał niszczenie zarówno kartek pocztowych, jak raportów psychologicznych oraz "dokumentów, których nie chcielibyśmy publicznie ujawnić". Morrisey zmarł w 2020 r.

Frères de l’instruction chrétienne

FIC to założona w 1819 r. we Francji katolicka organizacja zajmująca się prowadzeniem szkół. Obecnie działa w ponad 20 krajach.