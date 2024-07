"Pozew złożyło osiem ofiar" - informuje "GW".

Reklama

Po 1,5 mln odszkodowania na głowę

"Dziś to dorośli mężczyźni, którzy jako dzieci byli ministrantami bądź lektorami w małopolskich parafiach należących do diecezji tarnowskiej. Twierdzą, że byli wówczas molestowani i wykorzystywani seksualnie przez ks. Mariana W., proboszcza przenoszonego z parafii na parafię. Teraz każdy z nich domaga się od diecezji tarnowskiej po 1,5 mln zł odszkodowania" - pisze "Wyborcza".

Kontrowersyjny wybór sędziego

"Pozew przeciwko tarnowskiej diecezji trafił do Sądu Okręgowego w Tarnowie" - czytamy. Problematyczne jest to, że "dostał go sędzia Marek Syrek. Jest wiceprezesem działającej w Tarnowie katolickiej fundacji Cordare. Jej prezesem jest ksiądz Robert Biel, który przez 10 lat był wikariuszem biskupim ds. zakonnych, a także przewodniczącym Diecezjalnej Rady ds. Osób Konsekrowanych, członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej, a w 2010 r. Rady Biskupiej".

"Pełnomocnicy ofiar księdza w tej sytuacji wystąpili o zmianę sędziego referenta" - zauważa "GW". "Wskazali na jego związki z duchownymi z diecezji tarnowskiej, podkreślili, że ksiądz Biel podlega biskupowi tarnowskiemu, a jednym z darczyńców fundacji jest inny biskup tej diecezji" - czytamy.