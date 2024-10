"Kiedy żołnierze są wysyłani za granicę, zwykle zachowują strukturę dowodzenia i dumnie prowadzą działania w mundurze wojskowym, z insygniami i pod flagą swojego kraju", tymczasem żołnierze z Korei Północnej "są przebierani w rosyjski mundur i działają pod rosyjskim dowództwem wojskowym bez żadnych uprawnień operacyjnych" - powiedział szef resortu podczas posiedzenia komisji parlamentarnej, cytowany przez agencję Yonhap.

"Zwykli najemnicy służący za mięso armatnie"

Są więc zwykłymi najemnikami służącymi za mięso armatnie - ocenił. (Dyktator Korei Płn.) Kim Dzong Un sprzedał armię swojego narodu na nielegalną wojnę zaczepną.

10 tysięcy żołnierzy północnokoreańskich do końca roku

W ubiegłym tygodniu Narodowa Służba Wywiadowcza (NIS) Korei Południowej przekazała, że w dniach 8-13 października Pjongjang wysłał na rosyjski Daleki Wschód pierwszy kontyngent, liczący ok. 1,5 tys. żołnierzy. W środę NIS przekazała deputowanym, że od tego czasu przerzucono kolejne 1,5 tys. wojskowych, a do końca roku do Rosji ma ich trafić łącznie 10 tys.

Informacje te potwierdził rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, który w środę powiedział, że w październiku przetransportowano do Rosji co najmniej 3 tys. żołnierzy, którzy obecnie przechodzą szkolenia we wschodniej części kraju.