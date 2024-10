Ukraiński projekt państwowy "Chcę żyć" zaapelował do bojowników Korei Północnej, którzy udali się do Ukrainy na wojnę. Wojownikom Kim Dzong Una zaproponowano, aby oddali się do niewoli jako jeńcy wojenni. "Ukraina was schroni, nakarmi i ogrzeje! Tysiące rosyjskich żołnierzy dokonało właściwego wyboru i czeka teraz na koniec wojny w dobrych warunkach" – napisano w oświadczeniu.