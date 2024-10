16 października Wołodymyr Zełenski przedstawił Radzie Najwyższej Ukrainy swój Plan Zwycięstwa. Zawiera on kilka tajnych załączników. Według NYT jednym z nich jest "żądanie dalekosiężnych pocisków manewrujących Tomahawk". Informacje te przekazał dziennikowi wysoki rangą amerykański urzędnik.

Zasięg Tomahawk wynosi ponad 2400 kilometrów, czyli jest siedmiokrotnie większy niż zasięg systemów rakietowych dalekiego zasięgu ATACMS, który został dostarczony Ukrainie przez USA w tym roku.

"Chybiony pomysł"

Władze USA uznały plan Zełenskiego za "chybiony pomysł" – powiedział wysokiej rangi urzędnik ukraiński. Amerykańscy urzędnicy z kolei podkreślili w rozmowie z NYT, że plan jest “nierealistyczny” i "niemal całkowicie zależy od wsparcia Zachodu". Jak informują media Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Joem Bidenem był wręcz "oszołomiony" odmową zniesienia ograniczeń dotyczących uderzeń w głąb Rosji.

Media komentują, że z tego powodu oficjalną wizytę Zełenskiego w USA i Europie w ostatnich tygodniach "można uznać za porażkę”.

Plan Zwycięstwa Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił 16 października Radzie Najwyższej pięcioczęściowy Plan Zwycięstwa Ukrainy, którego celem jest wygranie wojny do końca 2025 r. Plan obejmuje obietnicę wysłania doświadczonych ukraińskich żołnierzy do obrony wschodniej flanki NATO po zakończeniu wojny na Ukrainie.

Plan Zwycięstwa Ukrainy zakłada zakończenie wojny "nie później niż" w 2025 r. i składa się z pięciu punktów, w tym: natychmiastowego zaproszenia do członkostwa w NATO oraz dalszego wsparcia i pomocy Zachodu, w tym wyposażenia ukraińskich brygad, wsparcia zdolności Ukrainy do wykorzystania dostarczonej przez Zachód broni do atakowania celów wojskowych w Rosji oraz zwiększenia wymiany informacji wywiadowczych z Ukrainą.

Trzeci punkt to strategiczne odstraszanie Rosji ze strony Zachodu i Ukrainy. Dwa ostatnie zakładają zachodnie inwestycje w rozwój gospodarczy Ukrainy oraz obietnicę, że po zakończeniu wojny siły ukraińskie "zastąpią" niektóre zachodnie kontyngenty wojskowe obecnie stacjonujące w Europie.

