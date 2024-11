Portal dziennika "Dagblaget" podaje, że przeciwko księciu toczy się sprawa karna i mówi się o pięciu jego ofiarach. Postawiony mu m.in. zarzut "dotyczący stosunku płciowego z osobą nieprzytomną lub z innych przyczyn niezdolną do przeciwstawienia się temu aktowi". Według informacji policji chodzi o "akt seksualny bez stosunku".

Czarna owca

​​Marius Borg Høiby jest synem księżnej Mette-Marit z poprzedniego związku. Następcę tronu Norwegii Haakona poślubiła w 2001 roku. Marius Borg Høiby to "czarna owca" norweskiej rodziny królewskiej. Chociaż 27-letni syn księżnej Mette-Marit i pasierb księcia koronnego Haakona nie reprezentuje monarchii - zrezygnował w 2017 r. - to chętnie korzystał z "królewskich przywilejów" i mógł liczyć na "specjalne traktowanie". Od jakiegoś czasu jego sytuacja się zmieniła i zabroniono u dostępu do królewskiej rezydencji swojej matki i ojczyma w Skaugum.

Wcześniej Borg Høiby został zatrzymany 4 sierpnia po nocnym incydencie w mieszkaniu w Oslo pod zarzutem spowodowania obrażeń ciała u młodej kobiety, z którą był w związku. Norweskie media donosiły wówczas, że policja znalazła nóż wbity w jedną ze ścian sypialni. Ponownie syna księżnej aresztowano we wrześniu za domniemane naruszenie zakazu sądowego.

Szereg poważnych oskarżeń

Portal dziennika "Dagblaget" podaje, że w sprawie karnej przeciwko Høiby'emu jest obecnie pięć ofiar. To m.in. wspomniana już jego była dziewczyna. Zarzuty obejmują w tym przypadku uszkodzenie ciała i znęcanie się nad osobą w bliskim związku. Høiby jest także oskarżony o złamanie zakazu odwiedzin i kontaktów. W oświadczeniu z dnia 14 sierpnia Høiby przyznał, że dopuścił się przemocy i wyrządził szkody, będąc pod wpływem alkoholu i kokainy.

Byłe partnerki syna księżnej Juliane Snekkestad i Nora Haukland oskarżają go o przemoc fizyczną i psychiczną, choć on nie przyznaje się do winy. Na Høibym ciąży też zarzut grożenia śmiercią 20-latkowi w wiadomości na Instagramie. Teraz został aresztowany w związku z domniemanym gwałtem.