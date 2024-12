Francois Bayrou został desygnowany przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. 73-latek zajął miejsce Michela Barniera, który złożył rezygnację po tym, jak jego rząd nie uzyskał wotum nieufności. Francois Bayrou w przeszłości był merem miasta Pau i ministrem sprawiedliwości.

Francois Bayrou nowym premierem Francji

Francois Bayrou to założyciel centrowej partii MoDem i polityczny sojusznik Emmanuela Macrona. Doświadczony polityk był wymieniany przez media wśród najbardziej prawdopodobnych kandydatów na premiera. AFP poinformowała w czwartek, że wymieniane było również nazwisko Rolanda Lescure'a, byłego ministra przemysłu. Ostatecznie wybór padł na Bayrou.

Emmanuel Macron ma nadzieję, że nowy premier będzie w stanie powołać i utrzymać rząd przynajmniej do lipca, kiedy Francja będzie mogła przeprowadzić nowe wybory parlamentarne. Agencja Reutera zaznaczyła, że może on jednak natrafić na takie same trudności, jak jego poprzednik. Francois Bayrou jest trzecim premierem Francji w ciągu 2024 roku.