Triduum Paschalne to czas od Wielkie Czwartku do Wielkiej Soboty. W trzeci, ostatni dzień tuż przed Niedzielą Wielkanocną zwaną Niedzielą Zmartwychwstania wierni przychodzą do kościoła, by święcić pokarmy.

Wielka Sobota. Czas modlitwy przed grobem Pańskim

To także czas, gdy chrześcijanie symbolicznie czuwają przy grobie Jezusa i oczekują jego zmartwychwstania. To tam po zakończeniu nabożeństwa Wielkiego Piątku przenoszony jest Najświętszy Sakrament. W Wielką Sobotę nie odprawia się mszy.

Świece pozostają zgaszone, a ołtarze puste. Dopiero wieczorem odprawia się liturgię światła, liturgię chrztu i liturgię mszalną oraz dokonuje poświęcenia ognia i wody. W ciągu dnia w Wielką Sobotę można modlić się przy grobie Jezusa. Jak modlić się w odwiedzając to miejsce? Oto kilka propozycji modlitw.

Modlitwy na Wielką Sobotę. Jak się modlić w Wielką Sobotę 2025?

Modlitwa poranna na Wielką Sobotę

Wołamy do Ciebie, Panie, z głębokości naszego ducha i trwamy w oczekiwaniu na wydarzenie, które trzykrotnie zapowiedziałeś apostołom. Wierzymy, że Syn Człowieczy nie pozostanie w grobie, a nasza wiara nie jest pozbawiona podstaw. Nie ma Cię tylko przez chwilę, a jednocześnie czujemy, że nigdy nas nie zostawiłeś. W ciszy Wielkiej Soboty chcemy trwać przy Twoim grobie, gdzie wszystko stanie się nowe. Ziarno wrzucone w ziemię obumrze i wyda plon stokrotny. Tak chciał Ojciec i Jego święta wola. Szatan zostanie pokonany, śmierć odarta ze swojego żądła, a z naszych oczu otrzesz ostatnią łzę. Wierni Twojej obietnicy wypatrujemy poranka, gdzie rozbłyśnie nowe światło Baranka paschalnego. Światło, które nie zna zachodu i nie boi się żadnej ciemności. Uwielbiamy Cię, Panie, w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Wierzymy, że także i my opuścimy kiedyś grób, by zaśpiewać przed tobą radosne „Alleluja!".

Modlitwa na Wielką Sobotę

O Panie Jezu mój! niechaj Cię dusza moja uwielbia i miłuje na tym Krzyżu rozpiętego boleśnie! Niech mi z Grobu Twojego wytryśnie światło, które by mi zbłąkać się nie dało i zawiodło do Ciebie otoczonego całą jasnością Twej Chwały. Amen.

Modlitwa do odmawiania w Wielką Sobotę

Modlitwa na Wielką Sobotę

Boże, pozwól mi doświadczyć Twojej mocy dotknięcia Twojego Ducha swoją iskrą rozpal we mnie zmianę. Ty jesteś potężny pełen mocy nie ma nikogo równego Tobie. Twoim płaszczem jest światło. Twoim ubraniem piękno i majestat. Chcę tak Cię dzisiaj oglądać. Ty stworzyłeś wszystko, co istnieje i nieustannie sprawiasz, że nie przestaje istnieć, ja też jestem w Twoich rękach. Twoja moc sprawia, że istnieję i nie przestaję. Widzę Twoje działanie w górach, które kocham w źródłach i strumieniach, które dają mi radość, w Kościele, który jest miejscem łaski i zawsze mogę tutaj po nią przyjść.

Ty tu jesteś. Wszystko mądrze uczyniłeś. Żadne Twoje stworzenie nie jest bez Twojej opieki. Chcę być z Tobą. Chcę iść Twoją drogą. Chcę czuć, że żyję i że to Ty dajesz mi życie gdy już nie widzę sensu zmieniasz, odnawiasz, pocieszasz, stwarzasz mnie na nowo gdy rozpadam się w kawałki. Jesteś. Moja dusza Cię błogosławi.

Modlitwa na Wielką Sobotę. Jak się modlić przed grobem Pańskim w Wielką Sobotę 2025?

Modlitwa w czasie odwiedzenia grobu Pańskiego (z 1893 roku)

Z wiernymi w obliczu wszystkich aniołów stoję z najgłębszą pokorą u grobu Twojego, Jezu najsłodszy! zbliżam się do Twego wizerunku na krzyżu. Pobożnie całują rany Twoje, najświętszego ciała Twojego z najgłębszem uszanowaniem i upragnieniem, aby po wszystkich kościołach i miejscach całego świata, po wszystkich grobach wystawionych czczone, wielbione i adorowane były należycie. O najświętszy Zbawicielu świata Jezu Chryste! nie racz pogardzań modlitwą, moją największą prośbą przy dzisiejszem obchodzeniu pamiątki śmierci Twojej, niechaj płyną krwi Twojej najdroższej krople, dla obmycia nas z grzechów naszych. Niech przez nią oczyszczeni, poznamy prawdziwe dobro, któreś nam w męce Twojej niewinnej zapewnić raczył. Niech jej szacunek nie ginie w duszy naszej. Szanownem i świętem będzie dla nas wspomnienie Twoje Jezu, aż do śmierci niezwyciężonej miłości ku ludziom: głębokie i pokorne westchnienia nasze, niechaj napełnią serca nasze gdy zbliżamy się do nabożnego rozpamiętywania bolesnej i oraz cudownej śmierci Twojej Chryste. O jakże to bolesne życie na krzyżu z śmiercią się pasujące. O jakże to przenikliwy głos! z śmiertelną ociężałością zawołany! Boże mój! Boże mój! czemuś mię opuścił? O jak wiele męk, w jednej męce! O jak wiele śmierci w jednej śmierci Na widok niesłychanych cierpień i śmierci obelżywej Twojej Zbawicielu, zdumiały się nieba, wstrzęsła się ziemia, przerwała się zasłona kościelna. Któryś dla nas był ukrzyżowany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Któryś dla nas narodzony, umęczony, przebodziony. Nie opuszczaj nas Panie w życiu i śmierci. Amen.

Modlitwa u grobu Zbawiciela w Wielką Sobotę

O mój najdroższy Zbawicielu, patrząc na Twój święty grób, w który Przenajświętsze Ciało Twoje wtrąciła złość i nieprawość moja, nie Śmiem podnieść oczu do Nieba, bom jest proch i popiół, a znowu wpatrując się w grób Twój święty, nie śmiem oderwać od niego oczu moich, bo, z tego grobu Ty dobry Jezu przemawiasz do duszy mojej głośniej nad wszystkie słowa mądrości ludzkiej, i z tego grobu Ty nas uczysz jak żyć. Ty mnie uczysz jak kochać mam Pana Boga mojego; Ty mnie uczysz jak powinienem kochać i cierpieć, Tobie ofiarując wszystkie cierpienia moje. Do Ciebie więc o Jezu idę po naukę, a z Twojej szkoły mądry powrócę nie przestając wołać do Ciebie ze łzami o Zbawicielu mój, któryś płakał na grobie Łazarza umarłego, i do życia Go wskrzesił, spojrzyj na mnie tym okiem miłosierdzia Twego, bo ja umarły gniję w grobie grzechów moich, a wróć życie duszy mojej, dając mi łaskę żalu doskonałego. Amen.

Psalm z Wielkiej Soboty (Ps 104)

Błogosław, duszo moja, Pana,

Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!

Odziany w majestat i piękno,

światłem okryty jak płaszczem.

Umocniłeś fundamenty ziemi,

nie zachwieje się na wieki wieków

Jak szatą okryłeś ją Wielką Głębią,

ponad górami stanęły wody.

Ty zdroje kierujesz do strumieni,

które pośród gór się sączą.

Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie

i śpiewa pośród gałęzi.

Z Twoich komnat nawadniasz góry,

owocem dzieł Twoich syci się ziemia.

Każesz rosnąć trawie dla bydła

i roślinom, by człowiekowi służyły.

Jak liczne są dzieła Twoje, Panie!

Ty wszystko mądrze uczyniłeś,

ziemia jest pełna Twoich stworzeń.

Błogosław, duszo moja, Pana.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

Koronka do Miłosierdzia Bożego

W Wielką Sobotę po raz drugi podczas Triduum Paschalnego odmawia się Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Można ją również odmówić przy grobie Pańskim. W wielu parafiach odmawia się ją w tym właśnie miejscu o godz. 15:00. Jak odmawia się Koronkę do Miłosierdzia Bożego?

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Na dużych paciorkach (1 raz)

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach (10 razy)

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Na zakończenie (3 razy)

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem.