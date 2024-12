Koniec wyborów miss w Holandii

Koniec z wyborami Miss Holandii. Organizatorzy konkursu piękności podjęli ostateczną decyzję o zakończeniu konkursu piękności. Zgodnie z opublikowanym oświadczeniem, nigdy więcej nie zostanie on przeprowadzony. Komunikat w tej sprawie pojawił się stronie internetowej organizacji. Uzasadnieniem decyzji ma być zmieniająca się mentalność społeczeństwa oraz przestarzałe postrzeganie kobiet wyłącznie przez pryzmat urody. Organizatorzy chcą zerwać, z jak napisano "kurczowym trzymaniem się pewnych ideałów piękna i społecznych oczekiwań."

Świat się zmienia, a my razem z nim. Żadnych więcej koron, zamiast tego poruszające historie. Żadnych sukni, tylko marzenia, które stają się rzeczywistością - napisano. Dotychczasowe wybory Miss Holandii zostaną zastąpione innym wydarzeniem, które nazwano "Niet Meer Van Deze Tijd", co w języku polskim znaczy tyle, co "Poza tym czasem". Imprezie ma sprzyjać misja wspierania różnorodności oraz zdrowia psychicznego.

Wybory Miss Holandii w dotychczasowej formie odbywały się od 1989 roku. Teraz organizatorzy chcą rozwijać platformę internetową, która ma przede wszystkim wspierać młode kobiety.

Nowy pomysł na wybory miss

Chcielibyśmy wykorzystać naszą pozytywną energię, zamiast ciągle być w defensywie. Kobiety czują się niepewnie, między innymi z powodu rozwoju mediów społecznościowych i nierealnych wizerunków piękna- powiedziała CNN Monica van Ee, dyrektorka Miss Holandii oraz pomysłodawczyni nowej formy wydarzenia. Według van Ea konkurs od dawna wywoływał negatywne emocje, które wynikały z oceniania i porównywania urody kobiet. Warto przypomnieć, że zeszłoroczną edycję konkursu Miss Holandii - po raz pierwszy w historii - wygrała 22-letnia transpłciowa modelka Rikkie Kolle.

Decyzja holenderskiego organizatora wyborów miss zapadła w tym roku, lecz zmiany w jego formule dało się dostrzec już od kilku lat. W ostatnich edycjach mniejszą wagę przykładano do wyglądu uczestniczek, na rzecz większego skupienia się na ich historiach, światopoglądzie oraz zaangażowaniu w sprawy społeczne.