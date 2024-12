Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych w roku i tych, które nowy rok zaczynają.

Gdzie odbywa się Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich?

Koncert wiedeński odbywa się on w Złotej Sali Musikverein. Mieści się tam niewiele osób i nie tak łatwo dostać bilet na to wydarzenie. Dlatego też koncert ten co roku jest transmitowany przez ponad 90 stacji telewizyjnych na całym świecie.

Jak zdobywa się bilet na koncert noworoczny w Wiedniu?

Aby w ogóle zdobyć bilet trzeba mieć sporo szczęścia. Ze względu na ogromne zainteresowanie, bilety są losowane na stronie Filharmoników Wiedeńskich. Ich ceny wahają się od 35 do 1090 euro, za koncert sylwestrowy – od 25 do 800 euro, a za koncert próbny – od 20 do 495 euro. Jedna osoba może zakupić maksymalnie dwa bilety. W ramach wszystkich trzech koncertów wykonywany będzie taki sam repertuar. Status losowania można sprawdzić w każdej chwili w profilu użytkownika.

Koncert trwa zazwyczaj ok. 2 godzin. Każdego, kto na żywo będzie oglądał grę muzyków mimo tego, że odbywa się on w południe, obowiązuje strój wieczorowy. Wiedeńska orkiestra to zazwyczaj do 80 do 120 muzyków.

Jaki repertuar grany jest podczas noworocznego koncertu w Wiedniu?

W programie koncertu noworocznego najwięcej jest utworów rodziny Straussów. Znalazły się w nim m.in. Karl Komzák: Erzherzog Albrecht-Marsch, op. 136, Johann Strauss II.: Wiener Bonbons. Walc, op. 307, Johann Strauss II.: Figaro-Polka. Polka française, op. 320, Josef Hellmesberger (syn): Für die ganze Welt. Walc, Eduard Strauss: Ohne Bremse. Polka schnell, op. 238, Johann Strauss II.: Uwertura do operetki "Waldmeister', Johann Strauss II.: Ischler Walzer. Nachgelassener Walzer Nr. 2, Johann Strauss II.: Nachtigall-Polka, op. 222, Eduard Strauss: Die Hochquelle. Polka mazur, op. 114, Johann Strauss II.: Neue Pizzicato-Polka. op. 449, Josef Hellmesberger (syn): Estudiantina-Polka z baletu "Die Perle von Iberien", Carl Michael Ziehrer: Wiener Bürger. Walc, op. 419, Anton Bruckner: Kadryl, WAB 121 (Orchestr. W. Dörner), Hans Christian Lumbye: Glædeligt Nytaar! Galopp, Josef Strauss: Delirien. Walc, op. 212.

To będzie nowość podczas koncertu noworocznego z Wiednia

Co roku koncertowi noworocznemu towarzyszy występ Wiedeńskiego Baletu Narodowego. Sala koncertowa udekorowana jest kwiatowymi kompozycjami. W 2025 roku koncert noworoczny będzie szczególny. A to dlatego, że Wiedeń obchodzi w nim 200-lecie urodzin Johanna Straussa juniora. Będzie to świetna okazja, by przypomnieć i niejako uhonorować jego muzycznego dziedzictwo.

Ciekawostką jest to, że Filharmonicy Wiedeńscy po raz pierwszy wykonają utwór stworzony przez kobietę a dokładnie walca autorstwa tworzącej w epoce Straussów austriackiej kompozytorki Konstancji Geiger.

Gdzie i o której transmisja koncertu noworocznego z Wiednia?

Koncert Noworoczny Filharmoników Wiedeńskich będzie można oglądać II część koncertu od godz. 12.15 w niedzielę 1 stycznia 2025 r. w TVP2. Wcześniej o godz. 11.15 TVP Kultura pokaże jego I część.

Powtórkę będzie można obejrzeć również w TVP2 jeszcze tego samego dnia - o godzinie 23:45. Koncert będzie można także oglądać online, na stronie vod.tvp.pl.