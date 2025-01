Do wielkiej tragedii doszło w USA. Samolot pasażerski linii American Airlines zderzył się w powietrzu z wojskowym helikopterem i spadł do rzeki Potomac przy podejściu do lądowania na lotnisku Ronalda Reagana w Waszyngtonie. Na pokładzie maszyny byli łyżwiarze figurowi i trenerzy. Wśród nich rosyjscy mistrzowie świata Jewgenia Szyszkowa i Wadim Naumow.