Eksperci wykryli trzęsienia lodu opuszczając kabel światłowodowy do odwiertu o głębokości 2,7 km w Północno-Wschodnim Grenlandzkim Strumieniu Lodowym – największej zamarzniętej rzece wyspy. Jest ona główną drogą transportu lodu z wnętrza pokrywy lodowej do północnego Atlantyku. Podobnie, jak w przypadku trzęsienia ziemi, trzęsienia lodu to zdarzenia sejsmiczne powstające, gdy pękający lód przesuwa się i ociera o siebie.

Naukowcy odkryli trzęsienia lodu na Grenlandii. "Byliśmy zaskoczeni"

Naukowcy odkryli, że trzęsienia lodu na Grenlandii pozostawały dotąd niewykryte, ponieważ warstwa cząstek wulkanicznych blokuje ich fale przed dotarciem na powierzchnię. Cząstki te pochodzą z potężnej erupcji Mount Mazama, która miała miejsce około 7700 lat temu na terenie dzisiejszego Oregonu.

Andreas Fichtner, profesor geofizyki w Szwajcarskim Federalnym Instytucie Technologii (ETH) w Zurychu i główny autor badania opublikowanego 6 lutego w czasopiśmie "Science", podkreślił, że cząstki wulkaniczne nie tylko tłumią fale sejsmiczne, ale mogą także bezpośrednio przyczyniać się do powstawania trzęsień lodu.

Według badaczy zjawiska te mogą wynikać z obecności zanieczyszczeń w lodzie, takich jak siarczany i inne cząstki, które osłabiają jego strukturę, prowadząc do pęknięć.

- Byliśmy zaskoczeni tym wcześniej nieznanym związkiem między dynamiką strumienia lodu a erupcjami wulkanicznymi – przyznał Fichtner.

Niepokojące zjawisko na Grenlandii. "Może tworzyć efekt domina"

Trzęsienia lodu mogą także uruchamiać kolejne wstrząsy, tworząc efekt domina, a tym samym rozprzestrzeniać się na duże odległości. Badacze analizują wpływ trzęsień lodu na ruch lodowych strumieni. Proces ten powoduje uwalnianie dużych mas lodu z lodowców do oceanu, co przyczynia się do podnoszenia poziomu morza.

Lodowa pokrywa Grenlandii obejmuje około 80 proc. jej powierzchni. Topniejąca z niej woda stanowi główne źródło wzrostu poziomu mórz, przyczyniając się do jego podniesienia o 1 centymetr od 1990 roku. Naukowcy szacują, że ilość lodu wewnątrz Grenlandii jest wystarczająca, by podnieść poziom oceanów o 7 metrów.