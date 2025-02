Totmes II był władcą z XVIII dynastii, panującym w starożytnym Egipcie w pierwszej połowie XV wieku p.n.e. Zgodnie z panującym wśród faraonów zwyczajem poślubił swoją przyrodnią siostrę Hatszepsut, która po jego śmierci zastąpiła go na tronie.

Odkrycia grobowca dokonała grupa brytyjskich i egipskich badaczy. Wszystko wskazuje na to, że został on opróżniony jeszcze w starożytności, dlatego nie znaleziono tam tak bogatego wystroju jak w grobowcu Tutanchamona - przekazano w opublikowanym we wtorek komunikacie.

Jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych

Zaznaczono jednak, że wciąż jest to jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych w ostatnich latach. Wejście do grobowca zostało odkryte w 2022 r., ale naukowcy wcześniej sądzili, że jest tam pochowana jedna z królewskich żon. Grobowiec uznano za miejsce spoczynku Totmesa II po odkryciu we wnętrzu fragmentów alabastrowych dzbanów, opisujących faraona jako "zmarłego władcę". Znaleziono też fragmenty naczyń z imieniem Hatszepsut.

To odkrycie nie mówi nam zbyt wiele o życiu faraona, ale pokazuje, że został pochowany przez Hatszepsut, a nie przez swojego syna, będącego wówczas niemowlęciem późniejszego faraona Totmesa III - powiedział stacji CNN Piers Litherland z zespołu, który dokonał odkrycia.

Grobowiec jest w złym stanie, prawdopodobnie krótko po pochówka faraona został zalany wodą, być może wówczas przeniesiono też jego zawartość. Archeolodzy byli jednak w stanie odzyskać m.in. fragmenty tynków i malowanych na nich inskrypcji. Mumia Totmesa II została odkryta pod koniec XIX wieku w innym stanowisku archeologicznym w Dejr el-Bahri.