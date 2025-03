W Bangkoku to silne trzęsienie ziemi spowodowało kołysanie się budynków. Z wielu z nich ewakuowano mieszkańców. Ludzie w panice wybiegali z wieżowców i hoteli. Trzęsienie było na tyle silne, że podczas wstrząsów woda wylewała się z basenów znajdujących się na dachach drapaczy chmur. Nie ma informacji o szkodach lub ofiarach.

Silne wstrząsy odczuwalne w Chinach

Silne wstrząsy były odczuwalne setki mil dalej w Tajlandii i południowo-zachodnich Chinach. Jak podaje BBC, budynki w Bangkoku nie są zazwyczaj projektowane tak, aby wytrzymać trzęsienia ziemi, więc szkody mogą być znaczne. Jakpodała agencja AFP, powołując się na miejscowych medyków, co najmniej 43 pracowników zostało uwięzionych pod gruzami zawalonego wieżowca. W mieście ogłoszono stan wyjątkowy.

Według GFZ odnotowane trzęsienie ziemi było płytkie, zaledwie o głębokości 10 km. Epicentrum trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7 znajdowało się w środkowej Birmie, ok. 50 km na wschód od miasta Monywa. Do wstrząsu doszło około godz. 14.20 czasu lokalnego. Do tej pory nie ma doniesień o poważniejszych skutkach wstrząsów w Birmie.