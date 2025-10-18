Prezydent Nawrocki zatwierdził projekt zerowy PIT dla tych rodzin. Dodatkowe 1000 zł co miesiąc - czy stanie się faktem?
Prezydent Karol Nawrocki, realizując obietnicę z kampanii wyborczej ogłoszonej w marcu 2025 roku zatwierdził projekt o zerowym PIT.
Zerowy PIT - zakres i beneficjenci ulgi
Nowa ulga zakłada wyłączenie z opodatkowania dochodów mieszczących się w pierwszym progu podatkowym i jest dedykowana:
- Rodzicom sprawującym władzę rodzicielską lub opiekę prawną.
- Osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej.
- Osobom realizującym obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletnich, uczących się dzieci.
Projekt przewiduje limit dochodów na poziomie 140 000 zł rocznie na osobę, a także przewiduje podniesienie drugiego progu podatkowego z 120 000 zł do 140 000 zł. Dzieci uprawniające do skorzystania z ulgi to: małoletni do 18. roku życia; pełnoletnie osoby z orzeczoną niepełnosprawnością; osoby kontynuujące naukę, nie starsze niż 25 lat.
Zerowy PIT dla rodzin - szacowane korzyści i termin wprowadzenia
Według Kancelarii Prezydenta, przeciętna polska rodzina ma zyskać na tej zmianie nawet około 1000 zł miesięcznie. Niemniej, rzeczywiste efekty finansowe dla podatników będą widoczne dopiero w rozliczeniu podatkowym za rok 2026, składanym w 2027 roku.
PIT-0 dla rodzin - kontrowersje i krytyka ekspertów
Projekt wzbudza liczne kontrowersje, zwłaszcza w kontekście faktycznych beneficjentów. Piotr Juszczyk z inFakt twierdzi, że to najzamożniejsi podatnicy odniosą największe korzyści, podczas gdy rodziny o niskich dochodach, które i tak płacą niewiele PIT, zyskają symbolicznie. Dane przedstawione przez Super Biznes potwierdzają tę dysproporcję:
- Rodzina z dochodem 7 000 zł brutto zyska miesięcznie około 395 zł.
- Rodzina z dochodem 12 000 zł brutto zyska miesięcznie 913 zł.
- Osoby na płacy minimalnej odczują ulgę rzędu jedynie 75 zł na osobę miesięcznie.
Zerowy PIT jest częścią szerzej zakrojonego "pancerza podatkowego", który obejmuje także obniżenie stawki VAT z 23 proc. do 22 proc., zniesienie podatku Belki oraz kwotową waloryzację emerytur. Ekonomiści wyrażają poważne obawy co do wykonalności finansowej tych reform. Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan zwraca uwagę na brak przestrzeni budżetowej dla tak dużych ulg, a Marek Zuber ostrzega, że realizacja całego pakietu będzie niezwykle kosztowna i trudna do wdrożenia.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję