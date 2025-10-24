Historycznie ciepło na Wszystkich Świętych 2025

Święto Wszystkich Świętych, wypadające na początku listopada, historycznie bywało okresem z bardzo ciepłą aurą. W minionych latach nierzadko obserwowano słoneczną pogodę, w górach wiał halny, a temperatury wahały się między 10 a 15 stopni Celsjusza, sporadycznie przekraczając nawet 20 stopni Celsjusza. Opady śniegu w tym okresie należą do rzadkości i ostatni raz miały miejsce bardzo dawno temu. W obecnym roku również raczej nie będziemy potrzebować zimowych kurtek. Poniżej przedstawiamy najnowsze prognozy na 1 listopada.

Zmiana sytuacji: Wyż i poprawa pogody

Wygląda na to, że spodziewane ochłodzenie, które ma się rozpocząć w piątek, nie utrzyma się do początku listopada. Aktualne modele przewidują, że do środy może występować porywisty wiatr i deszcz, a maksymalne temperatury miejscami nie przekroczą 10 stopni Celsjusza. Jednak na przełomie października i listopada Polska znajdzie się pod wpływem wyżu barycznego, który będzie przemieszczał się w kierunku wschodniej Europy. Oznacza to, że możemy oczekiwać dość sprzyjającej pogody. Choć mogą pojawić się przelotne i niewielkie opady deszczu, nie powinno zabraknąć słońca. W niektórych regionach będzie wietrznie, a noce i poranki mogą lokalnie przynieść mgły.

Rozbieżne prognozy temperaturowe

Podczas gdy prognozy dotyczące braku intensywnych opadów i ogólnie przyjemnej aury wydają się być dość pewne, szacunki dotyczące temperatury są bardzo zróżnicowane. Średnie wyliczenia sugerują, że 1 listopada termometry wskażą od 9 do 15 stopni Celsjusza, przy czym chłodniej będzie na północnym wschodzie, a cieplej na południu kraju. Według tej opcji uniknęlibyśmy również przymrozków w nocy. Z kolei model Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych przewiduje temperatury wyższe nawet o kilka stopni.

Ciepło i małe ryzyko opadów na Wszystkich Świętych

Podsumowując, zima z pewnością nam nie grozi na Wszystkich Świętych. Prawdopodobnie nie doświadczymy też gwałtownych ulew, choć okresami może popadać deszcz. Powinno być ciepło, z temperaturą minimalnie około 10 stopni Celsjusza, ale istnieje realna szansa na to, że będzie jeszcze cieplej.