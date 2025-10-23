Rosnąca popularność usług sprzątania grobów

Ze względu na zbliżający się Dzień Wszystkich Świętych, nasilają się coroczne porządki na cmentarzach. Coraz więcej osób, które nie mają wystarczająco dużo czasu, sił lub mieszkają daleko od cmentarza, decyduje się na skorzystanie z usług prywatnych osób i profesjonalnych firm sprzątających.

Co obejmują usługi sprzątania nagrobków?

Usługi te obejmują kompleksowe prace porządkowe, takie jak mycie nagrobków, grabienie terenu wokół mogił, zapalanie zniczy, a nawet odmawianie modlitwy za zmarłych.

Koszty jednorazowego sprzątania grobu i warunki pracy

Jak podaje "Fakt", koszt jednorazowego sprzątania pojedynczego nagrobka waha się od ok. 60 zł do 100 zł. Ostateczna cena jest uzależniona od wielkości pomnika oraz zlecanych prac. Przykładowo, w ogłoszeniu ze Szczecina, nagrobki z lastryko wymagają dopłaty 50 zł. Osoby oferujące usługi sprzątania zastrzegają, że ze względu na ryzyko utraty zdrowia, nie pracują w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg, mróz czy zawierucha. Jednocześnie podkreślają, że wyróżnia ich wysoka jakość pracy i niewygórowane ceny.

Sprzątanie grobów - pakiety całoroczne i usługi dodatkowe

Wiele firm poszerza swoją ofertę, wprowadzając pakiety świąteczne i całoroczne, a także różnorodne usługi dodatkowe. Klienci mogą zamawiać sprzątanie regularne lub okazjonalne (przed świętami, rocznicami), a także takie prace jak strzyżenie trawy, nasadzenia roślin, dekorowanie grobów, zapalanie zniczy, zamawianie mszy świętej, a nawet opłacanie grobu w imieniu zlecającego.

Ceny tych usług różnią się w zależności od zakresu prac i odległości dojazdu do cmentarza. Przykładowo, w Szczecinie dodatkowe usługi mają swoje stałe stawki: usunięcie mchu kosztuje 129 zł, sprzątanie po pogrzebie 99 zł, dostawa kwiatów 89 zł (plus cena kwiatów), a ekspresowa realizacja w ciągu 24-36 godzin to koszt 79 zł. Firmy z Dolnego Śląska oferują następujące pakiety: