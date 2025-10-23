Tradycja spotyka nowoczesność: znicze solarne na Wszystkich Świętych

Znicze tradycyjnie stanowią symbol uroczystości Wszystkich Świętych i są głównym sposobem na uczczenie pamięci zmarłych bliskich. Chociaż przez lata dominowały znicze z wkładami parafinowymi, obecnie na rynku zyskuje popularność ich nowoczesna alternatywa – znicze solarne.

Reklama

Zalety i zasada działania zniczy słonecznych

Kluczową zaletą zniczy solarnych jest ich bezobsługowość, ponieważ nie wymagają regularnej wymiany wkładów. Łukasz Urbański, właściciel firmy produkującej znicze, wyjaśnia w rozmowie z WP Finanse, że jest to wyjątkowo trwała technologia. Panele fotowoltaiczne wbudowane w znicz absorbują światło słoneczne w ciągu dnia, przetwarzają je na energię elektryczną, a ta z kolei ładuje akumulator umieszczony w lampionie. Mimo to, jak dodaje Urbański, rynek pozostaje dość zachowawczy – znicze z żywym płomieniem wciąż przeważają na cmentarzach, a warianty solarne są na razie często traktowane jako uzupełnienie głównego zakupu.

Znicz słoneczny - koszty produkcji i ceny detaliczne

Koszt produkcji znicza solarnego jest znacząco wyższy niż klasycznego. Według danych WP Finanse, podczas gdy sam kapturek (pokrywa) do tradycyjnego znicza kosztuje około 1 zł, w przypadku wersji solarnej jest to już 15 zł, a może nawet dojść do 30 zł.

Rodzaje zniczy solarnych, trwałość i ograniczenia technologiczne

Ceny detaliczne zniczy solarnych wahają się od około 20 zł do nawet 500 zł.Dostępne są dwa główne rodzaje tych lampionów:

Całodobowe – świecące nieprzerwanie.

Zmierzchowe – aktywujące się automatycznie po zapadnięciu zmroku.

Często te egzemplarze są bardzo trwałe, z możliwością działania "nawet do trzech lat". Droższe są zazwyczaj modele całodobowe, co wynika z potrzeby zastosowania większych i wydajniejszych paneli słonecznych. Technologia ta ma jednak swoje ograniczenia, gdyż niska intensywność światła słonecznego, zwłaszcza jesienią i zimą, może utrudniać prawidłowe ładowanie akumulatora.

Dostępność zniczy solarnych i przykładowe ceny

Znicze solarne są szeroko dostępne w popularnych sieciach handlowych, w tym w marketach budowlanych i sklepach spożywczych. Aktualnie w Leroy Merlin najdroższy model kosztuje 219 zł, a w Kauflandzie około 60 zł. Dobrej jakości znicze solarne można także nabyć online lub w kwiaciarniach, gdzie ich ceny zaczynają się już od niespełna 40 zł.