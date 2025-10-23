"Uwaga! 23.10 na ul. Koszykowej w Warszawie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - brzmi alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jaki otrzymali w środę mieszkańcy stolicy.

Ćwiczenia pod kryptonimem "SOKRATES-25"

Takie ostrzeżenie zostało wysłane także do osób w powiecie pruszkowskim. "Uwaga! 23.10 na ul. Domaniewskiej w Pruszkowie odbędą się ćwiczenia służb z użyciem pirotechniki (huk, dym) i dronów. Zachowaj spokój i stosuj się do poleceń" - powiadomiono.

"W czwartek, 23 października br., Wodociągi Warszawskie, w porozumieniu ze służbami Prezydenta m.st. Warszawy, przeprowadzą ćwiczenia pod kryptonimem 'SOKRATES-25'. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, przy wsparciu i współpracy służb takich jak: Policja i Państwowa Straż Pożarna" - poinformowały Wodociągi Warszawskie.

Hałas i przeloty dronów

Jak podają wodociągi, celem ćwiczeń jest doskonalenie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz sprawdzenie procedur zapewniających ciągłość działania kluczowych usług świadczonych przez spółkę. Działania te wzmacniają odporność Wodociągów Warszawskich na potencjalne zagrożenia zewnętrzne oraz rozwijają kompetencje służb w zakresie niesienia pomocy mieszkankom i mieszkańcom Warszawy w sytuacjach kryzysowych.

Podczas trwania ćwiczeń mogą wystąpić: hałas, zwiększony ruch pojazdów uprzywilejowanych oraz przeloty dronów. "Uprzejmie prosimy o zachowanie spokoju i dziękujemy za wyrozumiałość" - apelują wodociągi.