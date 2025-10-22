"Okazuje się, że PiS podsłuchiwał przy pomocy Pegasusa moją żonę i córkę" - napisał premier Donald Tusk, odnosząc się do informacji Onetu, według którego córka premiera Katarzyna Tusk-Cudna otrzymała status pokrzywdzonej w śledztwie dotyczącym wykorzystywania systemu Pegasus.

Na słowa premiera zareagował Radosław Sikorski. Minister spraw zagranicznych udostępnił wpis Tuska i zamieścił do niego wymowny komentarz. "Pisowskie kanalie" napisał.

Przesłuchana ma być żona premiera

Informacje o nadaniu córce premiera statusu poszkodowanej w śledztwie dotyczącym nadużywania systemu Pegasus, w rozmowie z Onetem w środę potwierdził prok. Józef Gacek z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Według Onetu przesłuchana ma być również żona premiera Małgorzata Tusk.

Onet podał, że córka premiera była klientką Romana Giertycha, wtedy adwokata, obecnie także posła KO. Giertych reprezentował ją w sprawach o ochronę dóbr osobistych. Onet poinformował, że w przeszłości Giertych był również pełnomocnikiem syna Donalda Tuska, Michała.

Śledztwo w sprawie Pegasusa

Pegasus to system stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów. Prokuratura prowadzi śledztwo ws. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku ze stosowaniem tego oprogramowania.