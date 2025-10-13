Sikorski docenia działania Trumpa

Sikorski podkreślił na poniedziałkowej konferencji prasowej, że Polska od wielu lat jest zwolennikiem rozwiązania dwupaństwowego w konflikcie palestyńsko-izraelskim, potępia terroryzm Hamasu oraz nadużycie siły przez Izrael, zarówno w Strefie Gazy, jak i na Zachodnim Brzegu. Szef MSZ zaznaczył, że Polska od początku silnie wsparła wysiłki pokojowe prezydenta Trumpa.

- Jesteśmy i (jako) państwo, i ja osobiście uradowani tym, że póki co zabijanie i niszczenie się skończyło, i że zarówno zakładnicy, jak i więźniowie zostali zwolnieni. Trzeba przyznać, że i treść, i styl negocjacyjny prezydenta Trumpa odniosły sukces - powiedział Sikorski. Dodał, że „Stany Zjednoczone użyły swojej potęgi, swojego autorytetu do zaangażowania się w służbie pokoju”.

Szef MSZ zwrócił uwagę, że mieszkańcy Gazy już wrócili do ruin swoich domów. - To, wydaje mi się, już rozstrzyga pewne podejrzenie, które było w tle reakcji na wydarzenia na Bliskim Wschodzie - mianowicie Palestyńczycy nigdzie nie zostaną przesiedleni, a skoro tak, to dwa kilkumilionowe narody w mniej więcej tym samym obszarze geograficznym muszą znaleźć sposób na życie obok siebie w godności, więc uważam, że to, co się stało wzmacnia argument za rozwiązaniem dwupaństwowym, które Polska popiera - powiedział Sikorski.

Zwolnienie 20 Izraelczyków jest częścią obowiązującej od 10 października br. pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Hamas ma też wydać ciała 28 zabitych porwanych. W zamian Izrael zobowiązał się uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Po potwierdzeniu przez izraelską armię uwolnienia zakładników dziesiątki autobusów Czerwonego Krzyża z więzionymi Palestyńczykami wjechały w poniedziałek na Zachodni Brzeg Jordanu i do Strefy Gazy.

Rozpoczyna się pokojowy szczyt ws. Strefy Gazy

W poniedziałek w Egipcie odbędzie się szczyt pokojowy, na który Donald Trump udał się bezpośrednio po kilkugodzinnej wizycie w Izraelu, gdzie wystąpił w Knesecie. W szczycie, który zorganizowano w Szarm el-Szejk, uczestniczyć będą przedstawiciele około 30 państw pod przewodnictwem prezydenta USA i prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego. Przywódcy USA, Egiptu, Kataru i Turcji mają poprzeć ogólne zarysy planu pokojowego Trumpa dla Strefy Gazy jako gwaranci tego porozumienia.