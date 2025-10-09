Incydent na spotkaniu z Radosławem Sikorskim. Krzyczała do polityka, że kłamie

W Przemyślu odbyło się spotkanie z Radosławem Sikorskim podczas, którego jedna z kobiet nagle zagłuszyła jego przebieg. To są klapki z izraelskiego więzienia - krzyczała, trzymając w ręku buty. Miał je na sobie Palestyńczyk z polskim paszportem. I ten człowiek przez sześć godzin... Izrael zmuszał go do klęczenia go w tych klapkach - wyjaśniła.

Reklama

Nagle zwróciła się do szefa MSZ. Pan kłamie na temat tego, że w Gazie nie ma ludobójstwa. ONZ udowodnił, że w Gazie trwa ludobójstwo - mówiła, kiedy była wyprowadzana z sali. Wolna Palestyna! - krzyczała kiedy była wyprowadzana.

Reakcja Sikorskiego. "Szkoda"

Na to krzyki zareagował Radosław Sikorski. Szkoda, że pani nie poczekała. Ja się nie boję pytań, nie boję się bronić swoich poglądów - powiedział. Jeszcze wrócimy do tych kwestii, ale chciałbym skończyć to, co mam do powiedzenia - wyjaśnił minister spraw zagranicznych.