Chodzi o wywiad Merkel dla węgierskiego kanału internetowego Partizan, który niemiecki dziennik "Bild” opisał jako "Wybuchowy wywiad: Merkel obarcza Polskę współwiną za wojnę Putina”. Te słowa nie pojawiły się w wywiadzie - jest to interpretacja jej wypowiedzi, że w 2021 r. Warszawa i kraje bałtyckie były przeciwne jej pomysłowi "nowego formatu” rozmów między UE a Rosją.

Sikorski o wywiadzie Merkel

Sikorski pytany w poniedziałek na konferencji prasowej o interpretację tych słów, odpowiedział, że on interpretuje je tak, że to jest "taka sama prawda, jak to co (Merkel) powiedziała w swoich memuarach, że nikt z Europy Środkowej nie protestował przeciwko Nord Streamowi”.

Reklama

Proszę zobaczyć, jaka była reakcja rządu niemieckiego na to, co powiedziałem w 2007 roku o tym, jak nie lubimy porozumień ponad naszymi głowami, więc widocznie pani kanclerz zapomniała o tym, jak jej własny rząd reagował na nasze protesty - dodał szef MSZ.

Takie słowa o Polsce w wywiadzie nie padły

Bild w omówieniu wywiadu napisał też, że była kanclerz w rozmowie "obwiniła Polskę i państwa bałtyckie o zerwanie stosunków dyplomatycznych między Rosją a UE, a tym samym pośrednio o rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się kilka miesięcy później”. W rzeczywistości takie słowa w wywiadzie nie padły.

W dostępnej w serwisie YouTube rozmowie z węgierskim dziennikarzem była liderka niemieckich chadeków powiedziała, że w czerwcu 2021 roku odniosła wrażenie, że Putin "nie traktuje już poważnie porozumienia mińskiego (które miało uregulować konflikt w Donbasie ) poważnie”. Jak dodała, z tego powodu wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem "chciała nowego formatu”, by "bezpośrednio jako UE rozmawiać z Putinem".