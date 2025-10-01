Instytut Badań Pollster zapytał ankietowanych, kto – gdyby Donald Tusk ustąpił ze stanowiska premiera – powinien zostać nowym szefem rządu.

Zdecydowana przewaga Sikorskiego

Większość wskazała Radosława Sikorskiego. Na podium znaleźli się jeszcze, choć ze znacznie mniejszym wynikiem, Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy, KO) i Szymon Hołownia (Polska2050) – obu wskazało po 13 proc. badanych. 10 proc. opowiedziało się za wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem (PSL).

Najmniej pożądani politycy Lewicy

Najgorzej wypadli politycy Lewicy: na wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego zagłosowało 3 proc. badanych, a na wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego – 2 proc.

Z kolei 18 proc. ankietowanych chciałoby, żeby premierem został ktoś spoza wymienionych polityków.

Prof. Kik: Sikorski to jedyny profesjonalny minister

Sondaż dla SE skomentował politolog prof. Kazimierz Kik. Nie dziwię się wynikowi badania, ponieważ Sikorski to jedyny profesjonalny minister w obecnym rządzie – powiedział. Jednak jego szanse na stanowisko premiera są niewielkie, ponieważ szef MSZ nie ma znaczącej grupy zwolenników w samej Platformie Obywatelskiej – dodał ekspert.

Badanie zostało wykonane w dniach 27-28 września na próbie 1026 dorosłych Polaków.