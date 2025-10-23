Czeka nas spektakularna zmiana pogody! Do Polski nadciąga intensywna śnieżyca. Miejscami spadnie nawet do 15 cm śniegu

Aktualnie w Sudetach i Karpatach obserwuje się występowanie wiatru fenowego (halnego), który jest ciepły i suchy, a jego obecność tradycyjnie zwiastuje zmianę warunków pogodowych. Nadciągające z zachodniej Europy układy niżowe potwierdzają tę prognozę. Układy te spowodowały wzmożenie się wiatru i zmianę jego kierunku na południowy, co wynika z szybkiego spadku ciśnienia oraz narastającej różnicy ciśnienia między wschodnimi a zachodnimi rejonami Polski.

Apogeum i skutki wiatru

Największa siła wiatru przewidywana jest na czwartek (23 października) oraz noc z czwartku na piątek (23/24 października). Porywy wiatru osiągną prędkość 60–80 km/h u podnóży gór, a w wyższych partiach szczytowych przekroczą 120 km/h, przyjmując charakter huraganu. Ten huraganowy wiatr halny doprowadzi do nietypowo wysokich temperatur na południu kraju, a częściowo także w głębi Polski. W czwartkowe popołudnie (23 października), zwłaszcza przy przejściowych rozpogodzeniach, termometry w cieniu mogą wskazać od 18 do ponad 20 stopni Celsjusza, a lokalnie nawet 22–23 stopnie.

Gwałtowne załamanie pogody

Wieczorem w czwartek rozpoczną się ciągłe i intensywne opady deszczu. Nad ranem w piątek (noc 23/24 października) nastąpi gwałtowne ochłodzenie – temperatura spadnie poniżej zera, co spowoduje przejście opadów w deszcz ze śniegiem, a następnie w intensywny śnieg, przyjmujący formę silnych zawiei śnieżnych.

Wysokość i konsekwencje opadów śniegu

Śnieg może pojawić się już na wysokości 800 metrów n.p.m., a im wyżej, tym opady będą obfitsze. Na wysokościach powyżej 1500 metrów pokrywa śnieżna może zwiększyć się o 10–15 centymetrów. Warunki na szlakach górskich będą ekstremalnie trudne: widoczność może spaść niemal do zera, a temperatura odczuwalna z powodu wiatru może wynosić kilkanaście stopni poniżej zera. Z tego powodu ratownicy górscy stanowczo zalecają rezygnację z wyjść w góry bez odpowiedniego, zimowego sprzętu. W sobotę (25 października) prognozowane jest niewielkie dosypanie śniegu, natomiast w niedzielę (26 października) pogoda zacznie się poprawiać i przewidywane jest rozpogodzenie.