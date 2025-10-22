We wtorek policja otrzymała informację o wyrwanym oknie na parterze domu wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza w Głubczycach. Rodzaj uszkodzenia wskazywał, że przyczyną uszkodzenia mogła być eksplozja wewnątrz lokalu.

Wybuch pocisku z czasów II wojny

Na miejsce wysłano straż pożarną i patrol policji. W mieszkaniu znajdowały się trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobieta. Cała trójka była pod wpływem alkoholu. Właściciel mieszkania i jego kolega byli ranni. Obydwu mężczyzn przewieziono do szpitala. Jak informuje policja, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak poinformowała w środę KW Policji w Opolu, przyczyną wybuchu była eksplozja materiału wybuchowego. Według wyjaśnień 62-letniego właściciela mieszkania, wybuchł pocisk z czasów II wojny światowej, który znalazł podczas spaceru po lesie i przyniósł do domu.

Mina znaleziona w mieszkaniu

Na miejsce wezwano saperów, a na czas ich akcji z budynku ewakuowano 36 osób. W mieszkaniu znaleziono jeszcze minę, którą zdetonowano po przewiezieniu na poligon. Po zakończonych na miejscu czynnościach mieszkańcy budynku wielorodzinnego decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego mogli wrócić do swoich mieszkań.

Policja na miejscu wybuchu pocisku Policja na miejscu wybuchu pocisku / policja.pl

Śledztwo w sprawie zdarzenia

Obecnie policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Mundurowi przypominają, że w przypadku znalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy lub niewypały nie wolno ich pod żadnym pozorem dotykać, przenosić i rozbrajać. Miejsce znaleziska należy oznaczyć, by można je było odnaleźć i natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę policji, która zabezpieczy teren i wezwie saperów.