We wtorek policja otrzymała informację o wyrwanym oknie na parterze domu wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza w Głubczycach. Rodzaj uszkodzenia wskazywał, że przyczyną uszkodzenia mogła być eksplozja wewnątrz lokalu.

Wybuch pocisku z czasów II wojny

Na miejsce wysłano straż pożarną i patrol policji. W mieszkaniu znajdowały się trzy osoby – dwóch mężczyzn i kobieta. Cała trójka była pod wpływem alkoholu. Właściciel mieszkania i jego kolega byli ranni. Obydwu mężczyzn przewieziono do szpitala. Jak informuje policja, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Jak poinformowała w środę KW Policji w Opolu, przyczyną wybuchu była eksplozja materiału wybuchowego. Według wyjaśnień 62-letniego właściciela mieszkania, wybuchł pocisk z czasów II wojny światowej, który znalazł podczas spaceru po lesie i przyniósł do domu.

Mina znaleziona w mieszkaniu

Na miejsce wezwano saperów, a na czas ich akcji z budynku ewakuowano 36 osób. W mieszkaniu znaleziono jeszcze minę, którą zdetonowano po przewiezieniu na poligon. Po zakończonych na miejscu czynnościach mieszkańcy budynku wielorodzinnego decyzją Inspektora Nadzoru Budowlanego mogli wrócić do swoich mieszkań.

Śledztwo w sprawie zdarzenia

Obecnie policja prowadzi śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Mundurowi przypominają, że w przypadku znalezienia przedmiotów przypominających niewybuchy lub niewypały nie wolno ich pod żadnym pozorem dotykać, przenosić i rozbrajać. Miejsce znaleziska należy oznaczyć, by można je było odnaleźć i natychmiast powiadomić najbliższą jednostkę policji, która zabezpieczy teren i wezwie saperów.