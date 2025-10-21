Radosław Sikorski został zapytany o planowane spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, które ma odbyć się w Budapeszcie, i spekulacje, czy rosyjski dyktator mógłby udać się na Węgry samolotem np. przelatującym przez przestrzeń powietrzną Polski, w którą nie są wpuszczane rosyjskie maszyny.

Sikorski: Nie gwarantujemy niezatrzymania samolotu z Putinem

Sikorski powiedział we wtorek w Radiu Rodzina, że "nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że niezawisły sąd nie nakaże rządowi zatrzymać takiego samolotu, w celu doprowadzenia podejrzanego do trybunału w Hadze".

Taka decyzja służyłaby postawieniu Putina przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, który w marcu 2023 r. wydał nakaz aresztowania rosyjskiego przywódcy z powodu oskarżeń o zbrodnie wojenne, związane z bezprawnym deportowaniem ukraińskich dzieci z okupowanych obszarów Ukrainy do Rosji.

Ławrow: Polacy sami są gotowi popełniać zamachy terrorystyczne

Teraz Polacy sami są gotowi popełniać zamachy terrorystyczne. Słyszałem, że pan Sikorski groził, iż bezpieczeństwo samolotu prezydenta Putina w przestrzeni powietrznej Polski, w przypadku jego skierowania do Budapesztu na (...) szczyt z Trumpem, nie zostanie zapewnione – powiedział Ławrow, cytowany przez agencję RIA Nowosti. Wyraził też pogląd, że jeśli polski sąd tego zażąda, to Warszawa będzie utrudniać swobodne przemieszczanie się samolotu rosyjskiego przywódcy.

Ławrow: Polska usprawiedliwiła zamach na gazociąg Nord Stream

Ławrow, cytowany przez portal agencji RIA Nowosti, powiedział też, że Polska usprawiedliwiła zamach na gazociąg Nord Stream. Minister miał na myśli decyzję warszawskiego sądu z 17 października, który odmówił ekstradycji do Niemiec obywatela Ukrainy Wołodymyra Żurawlowa, ściganego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez Berlin, a także zwolnił go z aresztu, w którym mężczyzna przebywał od czasu zatrzymania. Żurawlow jest podejrzewany przez władze Niemiec o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 r. (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.