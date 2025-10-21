Myśliwce wysłano z bazy Evenes w ramach alarmu Quick Reaction Alert (QRA) – po tym, gdy radar wykrył niezidentyfikowany obiekt w międzynarodowej przestrzeni powietrznej w pobliżu regionu Finnmark, przy granicy z Rosją.

Przekroczenie bariery dźwięku

W trakcie misji samoloty przekroczyły barierę dźwięku, co spowodowało potężny huk, słyszany m.in. w Alta i Tromsoe. Zaniepokojeni mieszkańcy tych miejscowości zgłaszali to zdarzenie na policję jako eksplozje.

Przechwycenie rosyjskiego samolotu Ił-20A

Major Stian Roen, rzecznik norweskich Sił Powietrznych, potwierdził w komunikacie prasowym, że przechwyconym obiektem był rosyjski samolot rozpoznawczy typu Ił-20A, który ostatecznie nie naruszył granicy z Norwegią.

Incydenty z rosyjskimi samolotami

Tydzień wcześniej centrum operacji powietrznych NATO w Bodoe, utworzone na początku października, po raz pierwszy wysłało norweskie F-35 na misję przechwycenia rosyjskiego samolotu – również maszyny Ił-20A.

W ostatnich miesiącach rosyjskie samoloty trzykrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Norwegii po dziesięcioletniej przerwie od poprzednich podobnych zdarzeń. Do tych incydentów doszło w kwietniu, lipcu i sierpniu, gdy maszyny Su-24, Let L-410 Turbolet i Su-33 przekroczyły granicę NATO w rejonie Vardoe i Soer-Varanger.