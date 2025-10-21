Prezydent Karol Nawrocki podczas IV Międzynarodowej Konferencji pod hasłem "Między informacją a dezinformacją" w Tomaszowie Lubelskim odpowiadał na pytania młodzieży z tutejszych liceów. Był kilkakrotnie pytany o sprawy bezpieczeństwa Polski, m.in. o obawy wybuchu wojny w Polsce, czy o rolę młodych w budowaniu systemu bezpieczeństwa państwa.

Nawrocki: Zrobię wszystko, żeby wojna nie wybuchła

Zrobię wszystko, żeby wojna nie wybuchła (w Polsce – PAP) – deklarował prezydent.

Reklama

Podkreślił, że w kampanii wyborczej gwarantował, że "polscy żołnierze nie będą ginąć na Ukrainie i na Ukrainę nie wyjadą" i tego będzie się trzymał. Przypomniał, że Polska pomaga Ukrainie w zakresie ekonomicznym i dyplomatycznym od wielu lat.

Nawrocki: Będę zachęcał do 5 proc. PKB na obronność

Reklama

Jego zdaniem to, aby wojna nie dotknęła Polski i aby żołnierze polscy w tej wojnie nie ginęli, jest zadaniem dla prezydenta na czas pokoju. Dodał, że zadaniem prezydenta na czas pokoju jest też "inspirowanie czy też przyglądanie się" pracom rządu i dbanie, by Polska była na tyle silna, żeby nikt nie ważył się jej zaatakować. Zaznaczył, że będzie zachęcał większość parlamentarną, aby w projekcie ustawy budżetowej znalazło się 5 proc. PKB na obronność.

Według prezydenta nie można tkwić w oczekiwaniu na ewentualną wojnę, tylko trzeba wykonywać swoje obowiązki, a o bezpieczeństwo powinniśmy zabiegać przede wszystkim sami, m.in. poprzez budowanie "szerokiego systemu immunologicznego państwa polskiego", np. w zakresie dezinformacji, tożsamości, kształtowania odpowiedzialności młodzieży za Polskę czy poprzez zabiegi dyplomatyczne z sojusznikami. Zaznaczył, że jego wybór na prezydenta doprowadził do tego, że Polska ma dobre relacje z USA.

Nawrocki: Będę bił się do upadku o Centralny Port Komunikacyjny

Pytany o to, co zrobiłby dla młodzieży, prezydent wskazał m.in. na problem mieszkań, których – jak powiedział – w Polsce brakuje 1,5 miliona, a wielu młodych ludzi na nie nie stać. Jego zdaniem jest kilka możliwości "uwolnienia państwowej ziemi" pod budowę mieszkań i różne środowiska polityczne mogłyby to poprzeć. W jego ocenie potrzeba też wielkich, ambitnych projektów, jak np. Centralny Port Komunikacyjny, o który, jak zapewniał, będzie "bił się do upadku". Dodał, że w Polsce jest bardzo dużo do zrobienia i można to robić wspólnie.

Moim zadaniem jest też podtrzymać emocję społeczną, naszą gotowość do tego, aby budować Polskę silną, ambitną, bezpieczną – powiedział Nawrocki.

Dwudniowa IV Konferencja pod hasłem "Między informacją a dezinformacją" poświęcona jest m.in. analizie emocji i manipulacji w kampanii prezydenckiej, nielegalnej migracji, roli mediów publicznych i prywatnych w przekazywaniu rzetelnych informacji, budowaniu tożsamości narodowej młodego pokolenia. Jeden z tematów dyskusji brzmi "Tarcza Wschód czy Fort Trump? - bezpieczeństwo Polski w przyszłości".

Uczestnikami dyskusyjnych paneli byli m.in. były szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski oraz lider nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic Robert Bąkiewicz.

Głównym organizatorem konferencji jest Klub Europy Karpat w Tomaszowie Lubelskim, któremu przewodniczy poseł PiS Tomasz Zieliński. Współorganizatorami są m.in. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, Stowarzyszenie Nowoczesność i Tradycja.