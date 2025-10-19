Prognozy pogody na zimę 2025/2026: czy nadchodzi surowy powrót do "zimy stulecia"?

Meteorolodzy przestrzegają, że zima 2025/2026 może być znacząco chłodniejsza i bardziej śnieżna niż te, do których przyzwyczaiły nas ostatnie lata w Polsce. Mimo ogólnego trendu ocieplenia i coraz łagodniejszych zim, pojawiają się głosy sugerujące, że nadchodzący sezon zimowy może stanowić powrót do warunków bardziej przypominających te sprzed lat, stąd nawiązania do "zimy stulecia" czy okresu PRL. Choć eksperci są podzieleni co do skali tego zjawiska, pewne wczesne symptomy wskazują na to, że zima nie będzie łagodna.

Zima bardziej "klasyczna", ale krótkotrwała

Według prognoz IMiGW, zima 2025/2026 ma przynieść więcej śniegu i okresowe mrozy, szczególnie w grudniu i styczniu. Nie oznacza to jednak powrotu do trwałej, surowej zimy. Dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z UMCS, stwierdza, że o długotrwałej "zimie klasycznej", z temperaturami utrzymującymi się poniżej zera przez długi czas, raczej można zapomnieć. Spodziewane są jednak epizody mrozu i śniegu. Parametry temperaturowe i opadowe mają mieścić się w normach wieloletnich, z przewagą okresów chłodnych i śnieżnych.

Kluczowe czynniki meteorologiczne wskazujące na zmianę

"Dynamiczna zima" jest prognozowana przez analityków, w tym portal Severe Weather Europe (opierający się na danych ECMWF), ze względu na dwa główne zjawiska atmosferyczne:

Słaby wir polarny: Wir polarny to masy zimnego powietrza utrzymywane nad biegunem północnym. Silny wir zatrzymuje to powietrze, podczas gdy słaby wir sprzyja jego przemieszczaniu się na niższe szerokości geograficzne, np. nad Europę. Wieloletnie prognozy wskazują na osłabienie wiru polarnego. Wpływ La Niña i oscylacji Quasi-Dwuletniej (QBO): La Niña (obniżona temperatura wody na Pacyfiku) jest obecnie w fazie, która zagraża stabilności formowania się wiru polarnego, zwiększając prawdopodobieństwo jego załamania się w środku lub pod koniec zimy. Sprzyja to sezonowi słabego wiru. Oscylacja Quasi-Dwuletnia (QBO), czyli cykliczna zmiana kierunku wiatru w stratosferze tropikalnej, właśnie zmienia swój kierunek. Zjawisko to zaburza powstawanie wiru polarnego i historycznie wiąże się z większym prawdopodobieństwem napływu zimnych i śnieżnych mas powietrza na średnie szerokości geograficzne, w tym do Europy.

Podsumowując, nadchodząca zima 2025/2026, choć najprawdopodobniej nie będzie trwale mroźna, ma przynieść częstsze i intensywniejsze ataki śniegu i mrozu, co jest związane z niestabilnością wiru polarnego, na którą wpływają zjawiska La Niña i QBO.