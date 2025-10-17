"Rzeczpospolita", powołując się na dane Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), poinformowała, że po ośmiu miesiącach br. kolej przewiozła ponad 286 mln osób, czyli o 6 proc. więcej niż przed rokiem. – Jestem przekonany, że w całym 2025 r. liczba pasażerów przekroczy poziom 430 mln, co oznacza duży wzrost w porównaniu z 407 mln w 2024 r. – ocenił w rozmowie z "Rz" prezes UTK Ignacy Góra.

286 milionów pasażerów i więcej. Kolej w Polsce pędzi po rekord

Dziennik zwrócił także uwagę, że szybki wzrost na tym polu notuje flagowy przewoźnik PKP Intercity. Zaktualizowana prognoza na cały 2025 r. zakłada przewiezienie 88 mln pasażerów, o 4,4 mln więcej niż w ogłaszanej na przełomie 2024/2025 strategii spółki.