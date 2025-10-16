Mobilizacja to uruchamiana w razie zagrożenia procedura, która pozwala państwu wezwać obywateli do wojska. Jej zakres — ogólnokrajowy czy ograniczony — zależy od decyzji rządu.
Wbrew powszechnym obawom, sama kategoria wojskowa "A" nie oznacza automatycznego wezwania do wojska. Wszystko zależy od potrzeb armii i skali mobilizacji.
Mobilizacja w Polsce. Kto trafi do wojska, a kto zostanie zwolniony?
W razie mobilizacji wojsko najpierw wezwie rezerwistów, byłych żołnierzy, członków WOT i osoby po szkoleniach wojskowych. Priorytet mają też ci z przydziałami mobilizacyjnymi. Później mogą zostać powołani przeszkoleni studenci, a w razie potrzeby – nawet osoby bez doświadczenia, które przejdą szybkie szkolenie.
Wiek, umiejętności, zawód – kto ma największe szanse na powołanie?
Na celowniku mobilizacji znajdują się w pierwszej kolejności obywatele w wieku od 18 do 55 lat, którzy posiadają aktualną kategorię zdrowotną "A". Największe zapotrzebowanie dotyczy jednak osób z konkretnymi kompetencjami, które są kluczowe dla funkcjonowania armii.
W gronie tych "priorytetowych" specjalistów znajdują się m.in.:
- kierowcy ciężarówek,
- operatorzy maszyn,
- informatycy,
- lekarze i ratownicy medyczni,
- mechanicy,
- inżynierowie i łącznościowcy.
Kto jest zwolniony z mobilizacji wojskowej w Polsce?
Nie każdy obywatel zostanie wezwany do służby. Przepisy przewidują szereg wyjątków, które mają zapewnić ciągłość działania państwa. Z obowiązku mobilizacyjnego są wyłączeni m.in.:
- parlamentarzyści (posłowie i senatorowie),
- radni,
- osoby pełniące najwyższe funkcje państwowe,
- pracownicy strategicznych instytucji, takich jak NBP, ABW czy CBA,
- osoby zatrudnione przy utrzymaniu infrastruktury łączności niezbędnej dla bezpieczeństwa narodowego,
- pracownicy zakładów zbrojeniowych i firm współpracujących z wojskiem.
Jak przebiega proces powołania?
Wezwanie do wojska? Najpierw rekrutacja – sprawdzenie tożsamości, badania, kwalifikacja. Potem: przydział, szkolenie albo zwolnienie (np. ze względów zdrowotnych).
Zignorujesz wezwanie? W czasie pokoju grozi grzywna lub ograniczenie wolności. W razie wojny – nawet 5 lat więzienia. Za celowe unikanie – zarzut dezercji.
Źródło: Forsal.pl, PAP, MEDIA.
