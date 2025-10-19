Pogoda na Wszystkich Świętych (1 listopada) i przełom października/listopada

Wstępne prognozy długoterminowe IMGW zdradzają, że pogoda na Święto Wszystkich Świętych (1 listopada) może być dość przyjazna i cieplejsza niż zazwyczaj o tej porze roku, choć nie unikniemy opadów.

Reklama

Prognoza na 1 listopada

1 listopada możliwe są wyraźnie wyższe temperatury od średniej. Wiele miejsc może odnotować w dzień powyżej 10 stopni Celsjusza. Tam, gdzie pojawi się słońce, warunki mogą być komfortowe. Warto mieć przy sobie parasol. Nie można wykluczyć przelotnych deszczy, a na początku listopada mogą przechodzić deszczowe fronty. Na przełomie października i listopada więcej opadów spodziewanych jest zwłaszcza nad morzem (północ) oraz na południowych krańcach Polski. W tych regionach suma opadów może przekroczyć średnią wieloletnią, co oznacza więcej deszczowych dni.

Reklama

Przewidywane tendencje termiczne

Koniec października: Druga połowa miesiąca ma być cieplejsza – średnie temperatury w całej Polsce mogą być miejscami wyższe nawet o 2-3 stopnie Celsjusza od normy.

Przełom października/listopada: Choć generalnie może się ochłodzić, nadal możliwe jest utrzymanie się temperatur o około 2 stopnie Celsjusza wyższych od normy, zwłaszcza na północy, północnym wschodzie i południowym wschodzie. Temperatura zbliżona do średniej spodziewana jest głównie na zachodzie kraju.

Prognoza pogody - podsumowanie października

Październik był dość wymagający i mokry, szczególnie na północy i zachodzie. Rekordowe opady odnotowano w Koszalinie (53,7 l/m² do połowy miesiąca). Najcieplej było nad morzem i na północnym zachodzie (średnio nawet o 1,9 stopnia Celsjusza cieplej). Najchłodniej było na południu i południowym wschodzie (lokalnie do 1 stopnia Celsjusza chłodniej niż zwykle).

Ważna uwaga: Jest to wstępna prognoza długoterminowa IMGW, która – jak podkreśla Instytut – obarczona jest dużym ryzykiem błędu z powodu odległego terminu. Największą sprawdzalność mają prognozy na okres nie dłuższy niż tydzień.