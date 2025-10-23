GIS wydał publiczne ostrzeżenie dotyczące żywności związane z pilnym wycofaniem z rynku popularnego produktu dostępnego w sieci sklepów Lidl. Powodem jest potencjalne zagrożenie zdrowia konsumentów.

Szczegóły ostrzeżenia i zagrożenie

Ostrzeżenie dotyczy konkretnej partii Wafli maślanych z nadzieniem karmelowym marki XXL Sondey. Decyzja o wycofaniu została podjęta przez dystrybutora, spółkę Lidl Sp. z o.o. sp. k., po tym, jak dostawca - Biscuit International - poinformował o niebezpieczeństwie obecności metalicznych ciał obcych w produkcie.

Spożycie żywności zanieczyszczonej fragmentami metalu może prowadzić do poważnych obrażeń wewnętrznych i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, dlatego reakcja GIS i dystrybutora jest natychmiastowa.

Który produkt należy wyrzucić?

Konsumenci powinni bezzwłocznie sprawdzić opakowania posiadanych wafli. Wycofanie dotyczy wyłącznie jednej, precyzyjnie określonej partii:

Nazwa produktu: „XXL Sondey Wafle maślane z nadzieniem karmelowym, 560 g”

Numer partii (Partia): I25233A

Data minimalnej trwałości (DMT): 4.12.2025

Dystrybutor w Polsce: Lidl Sp. z o.o. sp. k.

Dostawca: Biscuit International

Ważne Jeśli posiadasz ten produkt z podanym numerem partii i datą, absolutnie go nie spożywaj.

Działania podjęte przez producenta

Dystrybutor w Polsce, spółka Lidl Sp. z o.o. sp. k., podjął natychmiastową decyzję o wycofaniu feralnej partii wafli maślanych 560 g z obrotu handlowego oraz od konsumentów. Informacja dla klientów została zamieszczona we wszystkich sklepach sieci Lidl oraz na stronie internetowej lidl.pl już 17.10.2025 r.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) ściśle współpracują z Lidlem i monitorują cały proces wycofania, upewniając się, że produkt nie trafi już na półki sklepowe.

Zalecenia GIS dla konsumentów

Konsumenci, którzy zakupili wskazaną w komunikacie partię produktu, nie powinni jej spożywać. Wafle można zwrócić do sklepu, w którym zostały zakupione. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub problemów zdrowotnych po spożyciu produktu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.