Program "Taniec z Gwiazdami" wystartował we wrześniu. To 30. jubileuszowa edycja tego tanecznego show, który najpierw emitowała stacja TVN a teraz Polsat. W niedzielę 26 października widzowie zobaczyli 7. odcinek programu. Na udział w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę zdecydowali się:

Mikołaj "Bagi" Bagiński,

Maja Bohosiewicz,

Barbara Bursztynowicz,

Wiktoria Gorodecka,

Tomasz Karolak,

Lanberry,

Maurycy Popiel,

Marcin Rogacewicz,

Aleksander Sikora,

Katarzyna Zillmann.

Towarzyszący im tancerze to:

Michał Bartkiewicz,

Albert Kosiński,

Izabela Skierska,

Janja Lesar,

Kamil Kuroczko,

Michał Kassin,

Sara Janicka,

Piotr Musiałkowski,

Daria Syta,

Agnieszka Kaczorowska,

Magdalena Tarnowska.

"Taniec z gwiazdami". Kto z kim tańczy? Kto odpadł z programu?

Tuż przed rozpoczęciem programu "Taniec z Gwiazdami" z udziału w nim zrezygnował Michał Czernecki. Powodem była kontuzja. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie odpadł nikt a w kolejnych z show pożegnali się Ewa Minge, która tańczyła z Michałem Bartkiewiczem a także Aleksander Sikora, któremu partnerowała Daria Syta i Lanberry z Piotrem Musiałkowskim. Z udziału w show w trakcie trwania programu również z powodu kontuzji zrezygnowała Maja Bohosiewicz.

Reklama

W 7. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" zatańczyli:

Tomasz Karolak i Izabela Skierska,

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,

Maurcy Popiel i Sara Janicka,

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,

Bagi i Magdalena Tarnowska.

"Taniec z Gwiazdami". Ile punktów zdobyli uczestnicy?

Jako pierwsze na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowały się Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Za swoją rumbę otrzymały 40 punktów. Moje serce biło dziś w rytm twojego. Pomyślałam sobie, że tak wygląda rumba człowieka - powiedziała Iwona Pavlovic do Katarzyny Zillman.

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin zatańczyli salsę, za którą dostali 23 punkty. Kolejną parą na parkiecie show "Taniec z Gwiazdami" byli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Ich taniec współczesny oceniony został na 33 punkty. Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zatańczyli sambę. Otrzymali 40 punktów.

Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska wykonali rumbę. Ich taniec oceniony został na 36 punktów. Po nich zaprezentowali się Tomasz Karolak i Izabela Skierska, którzy zatańczyli fokstrota. Nie wiem, czy wiesz, ale w końcu pracowały twoje stopy, nie ciało - powiedziała Iwona Pavlović. Jurorzy przyznali tej parze 33 punkty.

Maurycy Popiel i Sara Janicka, którzy wykonali fokstrota dostali 38 punktów. W potańcówce, która rozpoczęła się utworem "Już taki jestem zimny drań", zwycięzcami byli Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Otrzymali trzy punkty.

Reklama

"Taniec z Gwiazdami" Kto odpadł z programu?

Najwięcej punktów w tym odcinku "Tańca z Gwiazdami" otrzymały Kasia i Janja - 41 punktów oraz Wiktora i Kamil - 40 punktów. Najmniej Barbara i Michał - 25 punktów. W 7. odcinku z programem "Taniec z Gwiazdami" pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.