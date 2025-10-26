Program "Taniec z Gwiazdami" wystartował we wrześniu. To 30. jubileuszowa edycja tego tanecznego show, który najpierw emitowała stacja TVN a teraz Polsat. W niedzielę 26 października widzowie zobaczyli 7. odcinek programu. Na udział w tej edycji "Tańca z Gwiazdami" o Kryształową Kulę zdecydowali się:
- Mikołaj "Bagi" Bagiński,
- Maja Bohosiewicz,
- Barbara Bursztynowicz,
- Wiktoria Gorodecka,
- Tomasz Karolak,
- Lanberry,
- Maurycy Popiel,
- Marcin Rogacewicz,
- Aleksander Sikora,
- Katarzyna Zillmann.
Towarzyszący im tancerze to:
- Michał Bartkiewicz,
- Albert Kosiński,
- Izabela Skierska,
- Janja Lesar,
- Kamil Kuroczko,
- Michał Kassin,
- Sara Janicka,
- Piotr Musiałkowski,
- Daria Syta,
- Agnieszka Kaczorowska,
- Magdalena Tarnowska.
"Taniec z gwiazdami". Kto z kim tańczy? Kto odpadł z programu?
Tuż przed rozpoczęciem programu "Taniec z Gwiazdami" z udziału w nim zrezygnował Michał Czernecki. Powodem była kontuzja. W pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie odpadł nikt a w kolejnych z show pożegnali się Ewa Minge, która tańczyła z Michałem Bartkiewiczem a także Aleksander Sikora, któremu partnerowała Daria Syta i Lanberry z Piotrem Musiałkowskim. Z udziału w show w trakcie trwania programu również z powodu kontuzji zrezygnowała Maja Bohosiewicz.
W 7. odcinku programu "Taniec z Gwiazdami" zatańczyli:
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska,
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar,
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
- Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
- Maurcy Popiel i Sara Janicka,
- Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska,
- Bagi i Magdalena Tarnowska.
"Taniec z Gwiazdami". Ile punktów zdobyli uczestnicy?
Jako pierwsze na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowały się Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Za swoją rumbę otrzymały 40 punktów. Moje serce biło dziś w rytm twojego. Pomyślałam sobie, że tak wygląda rumba człowieka - powiedziała Iwona Pavlovic do Katarzyny Zillman.
Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin zatańczyli salsę, za którą dostali 23 punkty. Kolejną parą na parkiecie show "Taniec z Gwiazdami" byli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Ich taniec współczesny oceniony został na 33 punkty. Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko zatańczyli sambę. Otrzymali 40 punktów.
Mikołaj "Bagi" Bagiński i Magdalena Tarnowska wykonali rumbę. Ich taniec oceniony został na 36 punktów. Po nich zaprezentowali się Tomasz Karolak i Izabela Skierska, którzy zatańczyli fokstrota. Nie wiem, czy wiesz, ale w końcu pracowały twoje stopy, nie ciało - powiedziała Iwona Pavlović. Jurorzy przyznali tej parze 33 punkty.
Maurycy Popiel i Sara Janicka, którzy wykonali fokstrota dostali 38 punktów. W potańcówce, która rozpoczęła się utworem "Już taki jestem zimny drań", zwycięzcami byli Tomasz Karolak i Izabela Skierska. Otrzymali trzy punkty.
"Taniec z Gwiazdami" Kto odpadł z programu?
Najwięcej punktów w tym odcinku "Tańca z Gwiazdami" otrzymały Kasia i Janja - 41 punktów oraz Wiktora i Kamil - 40 punktów. Najmniej Barbara i Michał - 25 punktów. W 7. odcinku z programem "Taniec z Gwiazdami" pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję