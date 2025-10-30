Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w czwartek wczesnym rankiem na platformie X, że w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, trwa operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej. Działania te, jak wskazywano, miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informowała zaś, że z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań.

Alarm odwołany. Lotniska w Radomiu i Lublinie znów działają po rosyjskim ataku na Ukrainę

Po godz. 10 w czwartek DORSZ poinformowało na platformie X, że operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone.

Jak poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, lotniska w Radomiu i Lublinie wznowiły operacje lotnicze.

Rzecznik portu w Lublinie Piotr Jankowski przekazał wcześniej PAP, że przestrzeń powietrzna nad lotniskiem miała być zamknięta do godz. 11, a pierwszy przylot w tym dniu zaplanowany jest na godz. 14.35 - lot z Warszawy. Sam terminal był otwarty dla pasażerów.

W Radomiu z kolei, jak wynika z rozkładu lotów na stronie portu, najbliższy lot cywilny planowany jest dopiero na 1 listopada.

Władze ukraińskie poinformowały, że w wyniku ostrzałów Ukrainy, przeprowadzonych przez wojska rosyjskie z użyciem rakiet i ciężkich dronów uderzeniowych rannych zostało 13 osób, w tym sześcioro dzieci. Celem ataku były obiekty energetyczne, głównie w zachodniej części kraju.

Położonym najbliżej Polski obiektem infrastruktury energetycznej Ukrainy, który ostatniej nocy znalazł się pod zmasowanym atakiem Rosji, była elektrociepłownia w mieście Dobrotwór, ok. 60 km na wschód od granicy. Wojska rosyjskie zaatakowały także elektrownie w Kałuszu, który znajduje się niewiele ponad 100 km na wschód od polskiej granicy, oraz w Bursztynie (ok. 150 km od Polski); obie te miejscowości położone są w obwodzie iwano-frankowskim.

Rosjanie zaatakowali w Zaporożu m.in. internat i uszkodzili pięć bloków mieszkalnych. Siły Powietrzne Ukrainy informowały we wczesnych godzinach porannych o grupach dronów, operujących w położonym przy granicy z Polską obwodzie lwowskim. Bezzałogowce atakowały także m.in. obwody: tarnopolski, rówieński, winnicki i chmielnicki na zachodzie Ukrainy. W wyniku rosyjskich ataków w całym kraju wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z elektryczności.

Czwartek to 1345. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie.