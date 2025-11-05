Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy. Jak sam pan mawiał: "uczciwi nie mają się czego bać" - powiedział we wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk, zwracając się w ten sposób do Zbigniewa Ziobry, który wyjechał na Węgry. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w Polsce grożą prokuratorskie zarzuty i tymczasowe aresztowanie.

Zwrócił się także bezpośrednio do Ziobry. Jestem pewny, że nie chce pan przejść do historii jako fujara, miękiszon i stawi się pan przed niezależnym wymiarem sprawiedliwości. Zarzuty są poważne i jedyną metodą, aby się z nich wytłumaczyć, jest postępowanie zgodnie z prawem - powiedział premier.

Tusk "obraża człowieka, który walczy o życie"

Te słowa Donalda Tuska skomentował w Polsat News Przemysław Czarnek z PiS. Donald Tusk zamiast zajmować się Polską, która popada w ruinę, zajmuje się obrażaniem człowieka, który walczy o życie - mówił w Polsat News Przemysław Czarnek. Polityk PiS uważa, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry ma "ogromne znaczenie" w kontekście zarzutów, a także wniosku o odebranie immunitetu i zatrzymanie.

Reklama

Jako fujara lub miękiszon do historii przejdzie pan Tusk, który zamiast zajmować się tym, że nie ma pieniędzy na orzekanie o stopniu niepełnosprawności, na obniżanie cen energii, na ratowanie JSW, na zmniejszenie dziury budżetowej, długu publicznego, na Radzie Ministrów zajmuje się chorym śmiertelnie człowiekiem i jeszcze wyzywa go per fujara i miękiszon. Tego nie było nigdy w historii tego państwa - powiedział wiceprezes PiS

Reklama

Czarnek podkreślił, że Zbigniew Ziobro jest chory na rzadki rodzaj nowotworu.Generalnie ludzie w tej chorobie w większości już po takim czasie nie żyją. Cudem uniknął śmierci dzięki skomplikowanym zabiegom onkologicznym, wykonywanym w Polsce i poza granicami kraju i dalej są te zabiegi wykonywane - mówił Czarnek.

"Ziobro nie przetrwa aresztu"

Jego zdaniem Ziobro, "tylko z zemsty " może być aresztowany i osadzony w więzieniu, a porem "może w kajdankach zespolonych prowadzony osobno do ubikacji jak pani Urszula, Karolina, albo jak ksiądz Olszewski i Dariusz Mateck". Zadał retoryczne pytanie, czy chory polityk ma szansę przetrwać te dwa miesiące aresztu? Nie - odpowiedział sobie Czarnecki.

Informacje o stanie zdrowia Zbiory podawały także inne media. Na 12 listopada Zbigniew Ziobro ma wyznaczoną wizytę w Brukseli w szpitalu w celu dodatkowych badań i weryfikacji gorszych wyników krwi. W dodatku Zbyszek lekko chudnie, co też go niepokoi - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" współpracownik Zbigniewa Ziobry.