Zgodnie z sondażem CBOS 50 proc. respondentów dobrze ocenia pracę Karola Nawrockiego (spadek o 1 pkt proc.). Negatywną opinię na ten temat wyraziło 33 proc. badanych - to wzrost o 7 pkt proc. względem badania z października. 17 proc. nie miało zdania w tej sprawie (spadek o 6 pkt proc.).

36 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc. w stosunku do sondażu sprzed miesiąca) wyraziło dobrą opinię na temat prac Sejmu. Negatywnie pracę posłów oceniło 50 proc. (spadek o 2 pkt proc.). 14 proc. badanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na pytanie (spadek o 2 pkt proc.).

Tak Polacy oceniają prezydenta Nawrockiego. Wyniki CBOS podgrzeją debatę?

Prace Senatu pozytywnie oceniło 38 proc. badanych (wzrost o 3 pkt proc.), negatywnie - 37 proc. (spadek o 2 pkt proc.). 25 proc. respondentów nie miało zdania (spadek o 1 pkt proc.).

Badanie zrealizowano w dniach od 6 do 17 listopada na próbie liczącej 992 osób (w tym: 60,1 proc. metodą CAPI, 23 proc. – CATI i 16,9 proc. – CAWI).