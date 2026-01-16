Inspekcja Handlowa wzięła pod lupę 263 obiekty w całym kraju. Skontrolowano sale zabaw, parki trampolin, ścianki wspinaczkowe oraz parki linowe. Wyniki są niepokojące. U 106 przedsiębiorców (ponad 40 proc.) wykryto błędy w dokumentacji lub stanie technicznym. W 60 placówkach (22,8 proc.) stwierdzono wady bezpośrednio zagrażające dzieciom. Większość właścicieli posiada co prawda polisy OC i certyfikaty bezpieczeństwa, ale codzienna eksploatacja urządzeń często pozostawia wiele do życzenia.

Czarna lista usterek. Co zagraża Twojemu dziecku?

Inspektorzy wyliczają usterki, które mogą doprowadzić do tragedii. To nie tylko brak cennika czy regulaminu, ale realne wady konstrukcyjne. Najczęstsze zagrożenia wykryte podczas kontroli:

Ostre elementy: wystające śruby, nity, druty i zszywki.

Prąd: niezabezpieczone gniazdka i kable elektryczne "na wierzchu".

Uszkodzenia mechaniczne: dziurawe siatki ochronne, niestabilne podesty i rozwarstwione osłony (otuliny).

(otuliny). Pułapki: luźne gumy i liny, które mogą opleść dziecko, oraz ostre końcówki plastikowych opasek zaciskowych (tzw. trytytek).

Poradnik dla rodziców

UOKiK podkreśla, że większość kontrolowanych firm usunęła usterki natychmiast po wskazaniu ich przez inspektorów. Jednak jako rodzic powinieneś zachować czujność. Zrób te 3 rzeczy przed zabawą: