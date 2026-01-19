Tradycja świętowania Dnia Babci w Polsce ma już ponad 60 lat. Wszystko zaczęło się w 1964 roku z inicjatywy tygodnika "Kobieta i Życie". Głównym zapalnikiem była rola Mieczysławy Ćwiklińskiej, która w spektaklu "Drzewa umierają stojąc" poruszyła serca widzów jako babcia. Rok później ideę podchwycił "Express Poznański" i dziennikarz Kazimierz Flieger. Oficjalnie data 21 stycznia zagościła w kalendarzach w 1966 roku. Dzień Dziadka dołączył do harmonogramu nieco później, bo w 1981 roku, i od tego czasu obchodzimy go dzień po babciach – 22 stycznia.

Dzień Babci i Dziadka 2026. Prezent last minute

Jeśli szukasz czegoś więcej niż pudełka czekoladek, linia lotnicza Ryanair proponuje wspólne odkrywanie Europy. Karta podarunkowa pozwala seniorom wybrać się w podróż do ponad 250 miast. Gdzie warto polecieć w około 2 godziny?

Reklama

Rzym ( Włochy ): Wieczne Miasto kusi Fontanną di Trevi i pyszną pizzą. Lotnisko Ciampino leży blisko centrum, co ułatwia zwiedzanie osobom starszym. Dolecimy tam m.in. z Modlina, Krakowa i Wrocławia.

( ): Wieczne Miasto kusi Fontanną di Trevi i pyszną pizzą. Lotnisko Ciampino leży blisko centrum, co ułatwia zwiedzanie osobom starszym. Dolecimy tam m.in. z Modlina, Krakowa i Wrocławia. Wiedeń ( Austria ): Stolica muzyki i sztuki znajduje się zaledwie godzinę lotu od Polski. Seniorzy z pewnością docenią Muzeum Belvedere czy spacer pod Operą Wiedeńską. Loty oferują lotniska w Krakowie i Warszawie (Chopina).

( ): Stolica muzyki i sztuki znajduje się zaledwie godzinę lotu od Polski. Seniorzy z pewnością docenią Muzeum Belvedere czy spacer pod Operą Wiedeńską. Loty oferują lotniska w Krakowie i Warszawie (Chopina). Sofia (Bułgaria): Idealne miejsce na spokojny odpoczynek. Kawiarnie na Bulwarze Witosza oferują piękny widok na ośnieżone góry i domową atmosferę. Lot trwa ok. 2 godziny z Modlina, Wrocławia lub Krakowa.

Reklama

Zaplanuj weekend z dziadkami

Ponieważ 21 stycznia przypada w środę, a 22 stycznia w czwartek, wielu z nas nie znajdzie czasu na długie odwiedziny w dni robocze. Eksperci radzą: złóż życzenia telefonicznie w dniu święta, ale wspólne biesiadowanie i wręczanie upominków zaplanuj na weekend 24-25 stycznia.