Sukcesy Polaków za granicą niezmiennie cieszą. Tak było gdy Roksana Węgiel i Viki Gabory wygrywały Eurowizję Junior, czy gdy Sara James brała udział w "America’s Got Talent".

Model z Polski zrobił furorę w Mediolanie

Teraz do tego grona dołącza model z Polski. W miniony weekend odbył się Fashion Week w Mediolanie. W pokazie Prady na sezon jesień/zima 2026 udział brał Polak. To Mikołaj Księżopolski, który otwierał ten pokaz.

Reklama

Kim jest Mikołaj Księzopolski?

Kim jest model z Polski? Portal Fashion Biznes informuje, że 21-letni model pochodzi z Warszawy. Dwa lata temu pracował w kawiarni. To wtedy współpracę z nim nawiązała agencja Selective Management. Wcześniej współpracowało z nią wielu zwycięzców oraz uczestników programu "Top Model". Wśród nich byli m.in. Karolina Pisarek, Sofia Konecka, Dominik Szymański.

Polski model zrobił furorę. Piszą o nim zagraniczne media

O Mikołaju Księżopolskim rozpisują się zagraniczne media m.in. L'Officiel USA, Women's Wear Daily, The Impression. "Choć długo nie wierzył w swój potencjał, postawił wszystko na jedną kartę i zaryzykował. Dziś debiutuje na jednym z najbardziej prestiżowych wybiegów męskiej mody na świecie" - czytamy o nim na profilu instagramowym fashionbiznes.