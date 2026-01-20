W nocy z poniedziałku na wtorek smogowa mapa Małopolski świeciła się na czerwono i fioletowo. We wtorek rano nadal były bardzo duże przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. Jak podał Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW, we wtorek, 20 stycznia, średnia ze wszystkich stacji pomiarowych na terenie Krakowa o godz. 3:00 przekroczyła poziom 150 µg/m3.

Kraków na piątym miejscu w Europie

Wprowadzono 2 stopień zagrożenia dla miasta Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza, powiatu krakowskiego, myślenickiego, oświęcimskiego i suskiego. Tej nocy Kraków znalazł się na 5 miejscu najbardziej zanieczyszczonych miast świata.

Z powodu smogu Kraków wprowadził darmową komunikację. Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego. Bezpłatna komunikacja zostaje wprowadzona we wtorek, 20 stycznia, do godz. 24.00.

Groźne pyły w powietrzu

Pył PM10 jest groźny dla naszego układu oddechowego. Powoduje ataki kaszlu, świszczący oddech, nasila ataki astmy, może powodować nawet ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń

ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń

osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

Wszelkie informacje o stanie jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej GIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.

Alert RCB dla mieszkańców

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert. "Uwaga! Dziś (20.01) prognozowana jest zła jakość powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (smog). Unikaj aktywności na zewnątrz" - brzmi treść komunikatu. Alert RCB został wysłany do odbiorców przebywających na terenie: