Coraz więcej wniosków i decyzji odmownych

Według gazety z danych MSWiA przygotowanych dla „DGP” wynika, że takich wniosków wniesiono 19,6 tys. wobec 16,1 tys. rok wcześniej.

Reklama

„Jednak urzędy wojewódzkie coraz częściej tonują entuzjazm wnioskodawców. Wyraźnie zwiększyła się bowiem także liczba wydawanych decyzji odmownych” – czytamy w „DGP”.

Firmy i prawnicy zaniepokojeni

„Ta nowa tendencja budzi niepokój przedsiębiorców i prawników. Ich zdaniem wskazuje to na usztywnienie polityki urzędów, co może przynieść szkody polskiemu rynkowi pracy. Eksperci alarmują, że polityka »zero tolerancji«, gdy nawet drobny mandat blokuje prawo do paszportu, sprawi, że wykwalifikowani specjaliści zaczną omijać Polskę” – czytamy w dzienniku.