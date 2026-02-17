O szczegółach sprawy poinformował PAP mł. chor. Paweł Smyk z zespołu Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z przejścia granicznego w Dołhobyczowie (pow. hrubieszowski) podczas kontroli u obywatela Estonii odnaleźli "dwie części przedmiotu przypominającego granat". Na miejsce został wezwany patrol minersko-pirotechniczny.

Ewakuowano 19 osób

Trwają czynności z obywatelem Estonii. Nikt nie ucierpiał. Odprawy odbywają się na bieżąco – uzupełnił mł. chor. Smyk. O odnalezieniu nieuzbrojonego granatu informowała wcześniej straż pożarna, która zabezpieczała miejsce zdarzenia. Z jednego z budynków na przejściu ewakuowanych było 19 osób: 14 osób postronnych, trzech pracowników służby celnej i dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej. Interwencja została zgłoszona po godz. 5.00.